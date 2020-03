Harry Potter e l’Ordine della Fenice/ Video, su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe

Harry Potter e l’Ordine della Fenice va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 30 marzo 2020, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2007 dalla Warner Bros Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche. La regia è stata cura David Yates, il soggetto è tratto dal romanzo omonimo scritto da J. K. Rowling mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata la versione cinematografica da Michael Goldenberg. Il montaggio è stato realizzato da Mark Day, le musiche della colonna sonora sono state composte da Nicholas Hooper e John Williams mentre il ruolo di direttore della fotografia è stata svolto da Slawwomir Idziak. I principali protagonisti di questa pellicola sono Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes e Michael Gambon.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice, la trama del film

Ecco la trama di Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Harry si sta godendo le meritate vacanze estive a casa di suo zio, ma ovviamente le cose non vanno per il verso giusto anche per il rapporto piuttosto contraddittorio che ha con suo cugino. Un giorno, inoltre, i due dovranno fare i conti con l’arrivo di due creature magiche che hanno come principale obiettivo quello di uccidere Harry Potter il quale riuscirà, facendo leva sulla sua magia, ad avere la meglio. Inoltre, il povero Harry riceverà una lettera magica da parte del ministero con la quale viene convocato per essere sottoposto a un processo che dovrà stabilire se lui si sia comportato o meno bene secondo quello che è il codice di comportamento. Fortunatamente grazie al supporto di Albus Silente riesce ad essere assolto evitando diverse problematiche che non sarebbero state di facili soluzioni. Inoltre, continuerà le sue vacanze estive trasferendosi presso la casa di Sirius Black a Londra dove peraltro verrà a sapere dell’esistenza del quartier generale dell’ordine della Fenice ossia un’organizzazione segreta che ha quale principale capo proprio Silente con l’obiettivo di contrastare tutte le azioni criminali messe in atto da Lord Voldemort. Al termine dell’estate, il buon Harry Potter dovrà quindi far ritorno alla scuola di Hogwarts dove però le cose non vanno nel migliore dei modi anche per una certa diffidenza nei suoi confronti. Naturalmente ritroverà i propri amici di sempre con i quali sta condividendo i suoi anni di insegnamento nella prestigiosa scuola per maghi e soprattutto dovrà far fronte ad una nuova minaccia che rischierà di distruggere tutto il mondo che lui conosce. In questa vicenda, insomma, dovrà scoprire maggiori informazioni su come opera l’ordine della fenice e soprattutto sui nuovi tentativi da parte di Lord Voldemort.

