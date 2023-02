Harry Potter Hogwarts Legacy/ Vendite record in 2 settimane, si pensa già al film

Harry Potter Hogwarts Legacy è il nuovo titolo costruito da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros, Interactive Entertainment. A distanza di poco tempo, nonostante le critiche da cui è stato avvolto, non sono mancati i successi relativi al numero di vendite che ha sviluppato.

Il gameplay di Hogwarts Legacy è stato a nostro avviso, strabiliante. Per i fan della saga del film più fantasioso di sempre, il cui protagonista è il noto Harry Potter, il videogame uscito da poco per console, ha riscosso un gran successo. Ma dalla sua uscita, come saranno andate le vendite?

Harry Potter Hogwarts Legacy: 12 mln di copie vendute

Harry Potter Hogwarts Legacy, al di là delle critiche che abbiamo accennato esserci state, ha venduto 12 milioni di copie in solo due settimane. Il titolo per le console è uscito appena il 10 febbraio 2023, da allora i numeri sono stati da record: per Warner Bros, questo successo si è concretizzato in 850 milioni di dollari.

Copie a parte, il videogame di Warner Bros, è tra quelli con maggior numero di presenze streaming: 1,28 milioni di spettatori (nello stesso momento), su Twitch. Mentre su Steam, per PC, il numero si aggira a 800 mila spettatori in live, contemporaneamente.

La casa di distribuzione cinematografica, ha fatto sapere che le ore in–game dal 10 al 21 febbraio, su Harry Potter Hogwarts Legacy, ammontano a 267 milioni, con 1,28 miliardi di Maghi Oscuri affrontati e battuti dai videogiocatori.

A fronte dei risultati appena illustrati, HBO, nota emittente televisiva americana, starebbe già pensando di produrre un’intera serie dedicata esclusivamente ad Harry Potter Hogwarts Legacy (qui la fonte ufficiale).

In tutto ciò, i dati rappresentano soltanto una parte di quel potrebbe essere la sua totalità di successo, visto che su Xbox One e PlayStation 4, il titolo arriverà il 4 aprile 2023,mentre la versione per la console Switch è prevista per il 25 luglio (sempre di quest’anno).











