Harry Potter, raduno nazionale fan a Livorno/ “Evento all’insegna della socialità”

Harry Potter sbarca in Toscana: da sabato 24 agosto 2019 in programma a Livorno, in Fortezza Nuova, il raduno nazionale dei fan della celebre saga cinematografica nata dalla penna di J. K. Rowling. Un evento che durerà quattro giorni, fino al 29 agosto, e che vedrà protagonisti grandi e piccoli per rendere omaggio a uno dei successi più grandi di sempre. Come evidenzia Go News, il raduno è stato organizzato dall’associazione Caput Draconis e sono in programma numerosi appuntamenti da non perdere: lezioni e attività, corsi e “sfide” di Quidditch, senza dimenticare le immancabili sperimentazioni di pozioni di arti oscure. Materia d’esame la storia della magia, con tanto di test finale in programma nella giornata di giovedì, proprio come accade nel film con protagonista Daniel Radcliffe, e di premiazione della Coppa delle Case.

HARRY POTTER, A LIVORNO IL RADUNO NAZIONALE DEI FAN

I partecipanti al raduno nazionale dei fan di Harry Potter sono stati ovviamente suddivisi in quattro squadre (Grifondoro, Tassofrasso, Corvonero e Serpeverde) e si stanno sfidando in queste ore all’insegna del divertimento ma anche della società, come spiegato da Luigi Veneruso ai microfoni di Livorno Today. Il membro del direttivo della Caput Draconis, nonché tra i suoi fondatori, ha spiegato: «Con i nostri eventi vogliamo creare socialità, in modo che le persone possano condividere delle esperienze favorendo così la nascita di legami. Il raduno annuale è l’evento principale, ma facciamo poi periodicamente dei mini eventi sparsi in tutta Italia proprio per mantenere vivi i contatti con i nostri soci, che sono sparpagliati lungo tutta la penisola». Veneruso ha poi spiegato che l’obiettivo è quello di organizzare raduni ogni volta in un posto diverso, così da «andare incontro alle esigenze di ciascuno grazie anche alle convenzioni con strutture alberghiere e di ristorazione».

