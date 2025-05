La parte principale del cast di Harry Potter per la nuova attesa serie TV targata HBO è stata ufficialmente annunciata nella giornata di ieri. Il riferimento è ovviamente ai tre “maghetti” principali, ossia Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Si tratta del trio protagonista dei romanzi di J.K. Rowling e dei film, che si imbatterà in mille peripezie e, soprattutto, affronterà Voldemort. Ebbene, i tre attori scelti sono ovviamente dei bambini e, nel contempo, quasi degli sconosciuti: si tratta precisamente di Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e infine Alastair Stout, rispettivamente nei ruoli di Harry, Hermione e Ron.

Zeudi Di Palma annulla l'evento in teatro: "Ricevute minacce"/"Situazione sconvolgente"

Per individuare il trio, la produzione ha effettuato ben 30.000 casting e, alla fine, ne sono rimasti appunto tre che vedremo nelle varie stagioni della serie TV, una per ogni romanzo. Le riprese cominceranno a brevissimo, già quest’estate, e la produzione assicura che le cronache saranno quanto più fedeli possibile a quelle descritte nei libri di J.K. Rowling, che, tra l’altro, sarà anche produttrice esecutiva della serie.

Gianmarco Steri, chi è e cosa fa la bellissima sorella del tronista

HARRY POTTER SERIE TV: “CAST? I NOSTRI HARRY, GERMIONE E RON ATTORI DI TALENTO UNICO”

Soddisfatti Francesca Gardiner e Mark Mylod, rispettivamente showrunner e regista/produttore esecutivo, che hanno fatto i complimenti a tutti coloro che si sono presentati per i casting, sottolineando il talento anche di chi non è stato alla fine preso.

Nel contempo sono stati annunciati i “nostri Harry, Germione e Ron”, descrivendoli come attori dal talento unico, e annunciando di non vedere l’ora che tutti possano apprezzare le loro doti nel nuovo show. Nei film di Harry Potter, Hermione e Ron vennero interpretati da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, tre sconosciuti che sono diventati delle star mondiali, idolatrati in tutto il mondo da grandi e piccini, tenendo conto che Harry Potter è un prodotto trasversale che abbraccia diverse generazioni.

Liliana Resinovich/ Spitaleri (ex Ris): “Corpo Lilly 'conservato' in montagna, spostato forse da 3 persone”

LE POLEMICHE PER PAAPA ESSIEDU NEL CAST NEL RUOLO RI PITON

Riusciranno Dominic, Arabella e Alastair a ottenere lo stesso successo? Staremo a vedere. In ogni caso, non si tratta di perfetti sconosciuti: Stanton ha già recitato nel ruolo principale del musical Matilda nel biennio 2023-2024, mentre McLaughlin ha recitato nella commedia Grow, in uscita su Sky. In attesa di vederli sul piccolo schermo, la loro scelta ha senza dubbio creato meno polemiche rispetto alla comunicazione precedente del cast, in particolare quella relativa a Paapa Essiedu, attore di colore che andrà a ricoprire il ruolo di Severus Piton, che nei libri viene descritto con la pelle color «bianco marmo», da sembrare quasi «latte acido».

Molti fan avevano gridato allo scandalo, sottolineando la scelta “politically correct” di un Piton di colore, ma la produzione è convinta di quanto fatto e ha deciso di tirare dritto per la sua strada. Ma quando uscirà la serie tv? Secondo le indiscrezioni circolanti è probabile fra circa un anno e mezzo, quindi nell’autunno del 2026, magari durante le vacanze natalizie dell’anno prossimo, o forse attorno a settembre-ottobre, il mese classico dei “nuovi lanci”.