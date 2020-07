Harry, retroscena su Regina Elisabetta/ “Ha paura di non esserci quando nonna morirà”

Emergono nuovi retroscena dal libro “Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor”. Pare che il principe Harry sia preoccupato da quando si è trasferito in California. «Si è reso conto che il padre Carlo e la nonna regina Elisabetta II non ci saranno per sempre». Per rendersi conto di una cosa del genere è dovuto volare dall’altra parte del mondo con la moglie Meghan Markle? A quanto pare sì, così come pare che questo pensiero lo stia tormentando ora. Sarebbe infatti una preoccupazione costante per Harry. Andy Tillett e Dylan Howard, autori de l libro destinato a creare scalpore nel Regno Unito e in particolare nella Royal Family, hanno scritto: «Ha paura di non esserci quando la nonna morirà». Questa paura sarebbe diventata concreta quando il padre Carlo è risultato positivo al coronavirus e lui si trovava dall’altra parte dell’oceano. E poi ci sono i tabloid, secondo cui Harry si sentirebbe solo e spaesato a Los Angeles, dove invece la moglie si trova a suo agio.

NUOVO ATTACCO DI MEGHAN ALLA ROYAL FAMILY

Ci sono poi nuove rivelazioni che riguardano direttamente Meghan Markle. La moglie del principe Harry e madre di Archie, si sarebbe scagliata contro la Royal Family. «Mi hanno abbandonato durante la gravidanza nonostante abbiano guadagnato con le mie nozze», avrebbe detto. Le sue parole sono emerse dalle memorie legali contro il Mail on Sunday, accusato di violazione della privacy. L’ex attrice ha fatto scrivere nero su bianco che la famiglia del marito l’avrebbe lasciata “indifesa” durante la sua gravidanza, nonostante le nozze abbiano fruttato un miliardo di sterline alla Royal Family. Gli stessi tabloid inglesi non hanno nascosto il loro sgomento per tale affermazione. Ma c’è chi si è chiesto su quali basi Meghan Markle abbia fatto quella stima. In realtà l’avrebbe fatta Brand Finance, una società di consulenza. Di quel miliardo, 300 milioni sarebbero legati al turismo, il resto invece dall’indotto della moda e del commercio.



