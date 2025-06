Harry Styles ha trovato l’amore con una ragazza misteriosa? Quello che è successo a una festa secondo alcuni testimoni

Ormai Harry Styles è più famoso per le sue gite a Roma che non per le sue canzoni. Dopo essere stato sulla cresta dell’onda qualche anno con le sue hit, si sta ancora godendo il successo un po’ defilato tra le strade romane, mentre i fan lo fermano per una foto o per farsi posteggiare l’auto come testimoniato da alcune foto apparse su X. Ma per quanto riguarda l’amore ancora nulla all’orizzonte?

Ex star degli One Direction, il cantante solista come riportato da The Sun è stato visto scambiarsi un bacio appassionato con una ragazza misteriosa durante una festa in quel di Glastonbury. Un testimone oculare avrebbe dichiaro che lui aveva occhi solo per lei e che pare sia scattata la proverbiale scintilla. Sarà vero o sarà l’ennesima indiscrezione fondata sul nulla?

Harry Styles e il mistero sulla sua vita privata: chi è la ragazza che ha baciato?

In quel di Glastonbury pare che tra il cantante Harry Styles e una misteriosa ragazza sia scattata la scintilla. Scrive il The Sun: “Sono diventati inseparabili. Lei lo ha baciato tre volte sulla guancia e poi l’ha portata a ballare. Si sono poi baciati davanti a tutti”, fregandosene degli sguardi indiscreti dei curiosi o di eventuali paparazzi.

Sembra proprio che il cantante abbia trovato l’amore, anche se bisogna vedere quanto durerà e se riusciranno a trovare diversi punti di incontro al fine creare una relazione duratura. Per risalire alla sua ultima relazione bisogna andare all’attrice canadese Taylor Russell che si è conclusa a maggio. Si sa che i vip e non solo hanno un ricambio molto veloce per quel che riguarda i sentimenti.

