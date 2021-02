Harry Styles è da sempre icona di stile e di libertà, ancor di più da quando gli One Direction sono un lontano ricordo e la sua espressività ha raggiunto le massime vette. Quello che per tutti adesso è il principino del pop, è arrivato il momento di voltare pagina e pensare al futuro con un occhio più maturo visto che proprio oggi compie gli anni, bel 27, per la gioia delle fan che da questa mattina lo stanno facendo sui social facendo finire il suo nome in tendenza. Nei giorni scorsi è finito sotto la lente per via della sua uscita pubblica al fianco di Olivia Wilde, l’ex protagonista storica di Dr House M.D., tra le altre cose, e adesso tutti sono convinti che, proprio come i suoi ex colleghi, presto lo vedremo sposato e magari alle prese con il suo primo figlio. Fino ad allora i fan dovranno tenere il fiato sospeso perché dopo il matrimonio al quale hanno partecipato mano nella mano incuriosendo paparazzi e fan, i due sembrano essere spariti nel nulla.

Harry Styles compie 27 anni, presto sposo di Olivia Wilde? 10 curiosità che non sapevi

Le cose cambieranno oggi in occasione del compleanno di Harry Styles oppure no? Lo scopriremo tra qualche ora quando potrebbe arrivare una prima dedica social da parte dell’attrice ma, fino ad allora, cerchiamo di capire insieme quanto conoscete l’artista inglese con dieci curiosità che non tutti sanno su di lui. Chi non lo segue tutti i giorni non sa che Harry Styles fa meditazione almeno due volte al giorno, da quando ha cambiato la sua vita aiutandolo ad essere attento e presente; il suo “debutto” su un palco non è stato con la musica ma bensì in veste di attore nei panni di un topo; gli anni con gli One Direction che non ha mai dimenticato e che continua a definire bellissimi; ama la quiete di Tokyo, posto dove torna spesso; ha paura del palcoscenico e di sbagliare sempre qualcosa; ha capito di poter fare bene da solista con il suo secondo album; spera che nel nuovo anno appena iniziato la parola d’ordine sia gentilezza; ama il mix tra generi nella moda e per accessori e trucco; si tiene lontano dai riflettori appena può; ama la sua famiglia sopra ogni cosa.



