Harry Styles, concerto a Bologna/ Scaletta e biglietti: fan in fila da sei giorni

Harry Stles, concerto a Bologna oggi 25 luglio 2022

Il grande giorno è finalmente arrivato. L’estate dei concerti, in Italia, continua con uno dei live più attesi ovvero quello di Harry Styles che, oggi lunedì 25 luglio, infiammerà la città di Bologna con i suoi successi. L’appuntamento con l’ex componente degli One Direction che, da solista, sta scalando tutte le classifiche internazionali, è per questa sera all’Unipol Arena di Bologna. Domani, martedì 26 luglio, poi, Styles sarà di scena a Torino.

L’arrivo in Italia dell’ex One Direction era attesissimo dai fan che sono in possesso del biglietto da mesi. Sia lo show di Bologna che quello di Torino, infatti, è sold out. I biglietti sono introvabili e si preannuncia uno show unico ed imperdibile per tutti gli amanti della musica dell’ex One Direction.

Concerto Harry Styles a Bologna: fan in fila da giorni

Il concerto di Harry Styles a Bologna è talmente atteso che, come riporta il portale Webboh.it, sono in fila da giorni nella speranza di riuscire ad occupare le prime file, subito dietro le transenne. Molte persone sarebbero accampate all’esterno dell’Unipol Arena da mercoledì scorso. I fans della star britannica hanno dormito nelle tende sfidando il caldo che, in questi giorni, rende l’atmosfera irrespirabile. Uniti dalla comune passione per l’ex One Direction, i fan non hanno avuto paura di dormire per giorni all’aperto affrontando le giornate al ritmo della musica della popstar britannica.

Questa sera è atteso il sold out e tutti coloro che sono attualmente accampati fuori dall’Unipol Arena in attesa di poter entrare, sperano di assistere ad uno show senza precedenti.

La scaletta del concerto di Harry Styles a Bologna Tanti i successi che, questa sera, Harry Styles eseguirà dal vivo emozionando tutti i suoi fans che aspettavano il suo arrivo in Italia da mesi. Ecco la probabile scaletta dell’evento: Music for a Sushi Restaurant Golden Adore You Daylight Cinema Keep Driving Matilda Boyfriends Lights Up Satellite Canyon Moon Treat People With Kindness What Makes You Beautiful Late Night Talking Love of My Life Sign of the Times Watermelon Sugar Medicine As It Was Kiwi

