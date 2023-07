Harry Styles, concerto a Campovolo oggi 22 luglio 2023/ La scaletta: si parte con “Daydreaming”

Harry Styles, concerto a Campovolo oggi 22 luglio 2023: le regole sulla fila

Uno degli artisti più talentuosi e seguiti della scena internazionale sta per calcare uno dei più ambiti palcoscenici italiani per oltre due ore di musica ed emozioni. Harry Styles sarà in concerto questa sera – 22 Luglio a Campovolo, Reggio Emilia, per concludere il suo tour europeo: “Love on tour 2023”. Passato dalla boyband a solista, il giovane cantautore era tra gli artisti più attesi in Italia e finalmente migliaia di fan potranno assaporare dal vivo la sua musica.

Il concerto a Campovolo (Reggio Emilia) di Harry Styles – questa sera, 22 luglio – chiude il “Love on tour 2023” che ha portato il cantautore sui principali palchi in giro per l’Europa. Per l’evento italiano – come riporta il sito di Radio Deejay – pare che la fila sia iniziata diversi giorni fa con delle regole stringenti per non perdere i posti più vicini al palco. Diversi fan hanno scelto di dormire in tenda ed è stato organizzato una sorta di appello per non perdere la priorità per l’ingresso e nel momento dell’apertura dei cancelli.

Harry Styles, concerto Campovolo 22 luglio 2023: chi apre l’evento e info sulla viabilità

Il “Love on tour 2023” di Harry Styles passerà dunque questa sera – 22 luglio – per l’ambito Campovolo, Reggio Emilia. Il concerto tanto atteso dagli italiani sarà un dono musicale di assoluto valore già prima dell’esibizione del cantautore. Ad aprire l’evento dell’ex componente degli One Direction ci saranno infatti le Wet Leg, un duo britannico particolarmente seguito e reduce dall’assegnazione di ben 2 Grammy per il miglior album di musica alternativa e miglior performance grazie a “Chaise Longue”.

Per quanto riguarda la viabilità e l’organizzazione urbana in vista del concerto di Harry Styles a Campovolo – questa sera 22 luglio – sono diversi gli accorgimenti in vigore nella città di Reggio Emilia. L’area che abbraccia il luogo dell’evento sarà presenziata dalle autorità al fine di agevolare il flusso e deflusso delle decine di migliaia di fan accorsi per il concerto dell’artista. Inoltre, sono stati messi a disposizione diversi servizi di trasporto pubblico per evitare inutili ingorghi per via dell’utilizzo di mezzi autonomi.

Harry Styles, concerto Campovolo 22 luglio 2023: la scaletta

Il sito di Radio Deejay riporta quella che sarà la scaletta di Harry Styles in concerto questa sera – 22 luglio – a Campovolo, Reggio Emilia. Le scelte canore dell’artista internazionale saranno presumibilmente le stesse viste nei precedenti eventi in giro per l’Europa. Non è da escludere però qualche fuori programma tra improvvisazioni e cover di celebri brani italiani come forma di omaggio per i fan nostrani. Di seguito la scaletta del concerto di questa sera:

Daydreaming

Golden

Adore you

Keep driving

Daylight

She

Matilda

Satellite

Late night talking

Cinema

Music for a sushi restaurant

Treat people with kindness

What makes you beautiful

Grapejuice

Watermelon sugar

Fine Line

Sign of the times

As it was

Kiwi











