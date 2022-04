Harry Styles, confessione a Shania Twain al Coachella 2022/ “Mi hai insegnato…”

Harry Styles al Coachella 2022: pubblico in delirio

Dopo mesi di attesa e di preparazione, è ufficialmente cominciato il Coachella 2022. Sul palco dell’evento sono attesi anche i Maneskin, ma nel corso della scorsa serata, la star indiscussa è stato sicuramente Harry Styles. Ormai cresciuto e con una discografia personale dopo l’addio agli One Direction, Harry Styles è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico al quale, oltre ad aver regalato la propria musica, si è presentato per poi lasciarsi andare ad una confessione. “Buonasera, il mio nome è Harry”, ha esordito l’artista con milioni di fan in tutto il mondo.

Prima di cominciare a cantare, poi, ha svelato alcuni dettagli dello show che ha poi regalato ai tanti fan presenti tra il pubblico del Coachella 2022. “Per i prossimi 80 minuti, il nostro compito è intrattenervi. Vi prometto che faremo del nostro meglio in assoluto. Voi anche avete un impegno: quello di divertirvi il ​​più possibile. Voglio che chiunque di voi senta di aver sempre voluto essere in questo luogo, stasera”, ha aggiunto Harry.

Harry Styles e il retroscena su Shania Twain

Tante canzoni, tanta musica e un Harry Styles molto generoso con il suo pubblico hanno reso la serata del Coachella 2022 indimenticabile. L’artista, poi, ha deciso di sorprendere ulteriormente il pubblico presentando sul palco Shania Twain con cui ha duettato. Prima di cominciare a cantare, però, Styles ha svelato un retroscena sulla Twain. Stando a quello che ha raccontato Harry, sarebbe stata proprio Shaina ad insegnargli a cantare.

“Quando ero piccolo ho imparato a cantare con le tue canzoni mentre ero in macchina con mia mamma. Sarò per sempre grato dei ricordi che mi hai regalato”, ha raccontato Harry.

"Quando ero piccolo ho imparato a cantare con le tue canzoni mentre ero in macchina con mia mamma. Sarò per sempre grato dei ricordi che mi hai regalato." • Harry parlando con Shania Twain sul palco del #Coachella!













