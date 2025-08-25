È nata una nuova coppia dello star system? Harry Styles e Zoe Kravitz camminano per Roma e il gossip impazza

Il gossip continua ad attirare l’attenzione di quel pubblico che vive per sapere cosa fanno le star, chi frequentano e di chi sono innamorate. Basti pensare che i fan sono impazziti per un video in cui vengono catturati nientemeno che Harry Styles e Zoe Kravitz, due star mondiali che eccellono nel campo di cui sono tra i grandi protagonisti. Che tra i due sia scoppiata la scintilla?

Da tempo, ormai, il cantante ha fatto di Roma il suo buen ritiro tanto che girano leggende metropolitane sul suo conto e un breve video rubato che lo vede al fianco dell’attrice (nonché figlia del grande cantante Lenny). Non si sono lasciati andare a effusioni o gesti inequivocabili, ma resta il fatto che potrebbe essere un indizio per qualcosa che sta per nascere.

Harry Styles e Zoe Kravitz sono una coppia? I fan sperano di sì

I fan ovviamente sono già in un brodo di giuggiole nel pensare che la popstar Harry Styles e l’attrice Zoe Kravitz possano essere una coppia. Non si sa se lo siano oppure no perché nel video li si vede solo passeggiare tranquillamente nelle strade di Roma, ma chissà che non siano solo nelle fasi iniziali di quella che potrebbe essere una lunga e fruttuosa storia d’amore.

Da diversi anni, ormai, la popstar non tira fuori un singolo degno di tal nome, preferendo godersi la vita nella città di Roma che lui ama in maniera particolare. L’attrice, invece, dopo Mad Max Fury Road, The Batman o la bellissima serie tv High Fidelity sarà al cinema in Una scomoda circostanza che segna il ritorno del regista Darren Aronofsky.

