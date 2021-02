Harry Styles icona Gucci a 27 anni, ma scoppia la polemica/ Il cantante ringrazia…

Harry Styles ha compiuto 27 anni il 1° febbraio. Il cantante, ex componente degli One Direction, ha conquistato il cuore di milioni di fans nel mondo che, nel giorno del suo compleanno, l’hanno inondato di affetto scrivendogli tantissimi messaggi d’amore. Grato dell’affetto che i fans le hanno dimostrato nel giorno del suo 27esimo compleanno, Harry ha ringraziato tutti con un tweet. “Grazie per tutti gli auguri di compleanno e per tutte le cose speciali che avete fatto per festeggiarlo. Mi sento molto fortunato oggi e tutti i giorni. Amore amore amore, H“, ha cinguettato il cantante che, oltre ad essere uno dei cantanti più amati dal pubblico, è diventato anche icona di stile e di moda. Con gli abiti Gucci, Harry Styles ha stupito tutti, ma ha anche scatenato un’accesa polemica che, oggi, si sta spegnendo.

Harry Styles e le polemiche per gli abiti Gucci

Amatissimo sia per il suo indiscutibile talento artistico che per la sua bellezza, Harry Styles è stato al centro di una polemica indossando abiti femminili realizzati da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. «C’è così tanta gioia nel giocare con i vestiti. Non ho mai pensato troppo a cosa significhi», ha spiegato il cantante inglese in un’intervista scatenando un’accesa polemica. Non tutti, infatti, hanno gradito la scelta di Harry d’indossare abiti femminili. “Non esiste società che possa sopravvivere senza uomini forti. L’Oriente lo sa bene. In occidente, la costante femminilizzazione dei nostri uomini nello stesso momento in cui il marxismo viene insegnato ai nostri figli non è una coincidenza. È un vero e proprio attacco. Ridateci gli uomini virili”, ha cinguettato l’attivista politica Candace Owens. In tanti, però, hanno difeso Harry e l’affetto che hanno dimostrato a Harry il giorno del suo compleanno ne è la prova.

Thank you for all the birthday wishes, and all the special things you’ve been doing to celebrate it. Feeling very lucky today, and all the days. Love love love, H — Harry Styles. (@Harry_Styles) February 2, 2021

There is no society that can survive without strong men. The East knows this. In the west, the steady feminization of our men at the same time that Marxism is being taught to our children is not a coincidence.

It is an outright attack. Bring back manly men. https://t.co/sY4IJF7VkK — Candace Owens (@RealCandaceO) November 14, 2020





