Harry Styles, “Lights Up” è il nuovo singolo/ Video: il significato della canzone

Harry Styles è tornato e in poche ore ha mandago il web in delirio. Dopo due anni di silenzio, l’ex degli One Direction ha pubblicato, e inaspettatamente, il suo nuovo singolo “Lights Up“. Si tratta di una canzone che abbandona i canoni musicali ai quali ci aveva inizialmente abituato Styles, che sembra voler fare un passo in avanti, esplorando nuove terre. Ciò che però ha colpito maggiormente i tantissimi fan del cantante è il significato del testo della canzone. Il brano infatti parla di “uscire allo scoperto” dunque, portarsi alla luce per capire chi si è realmente. Il concetto è dunque quello di fare chiarezza in se stessi, non per darsi una definizione ma per comprendere davvero ciò che si desidera. Molti fan hanno notato che il brano è uscito proprio oggi che è il #ComingOutDay, particolare che lancia nuovi dubbi.

Harry Styles: qual è il significato di Lights Up?

Il connubio tra il testo della canzone e questa ricorrenza ha portato molti a credere che il contenuto del nuovo singolo di Harry Styles faccia riferimento alle sue tendenze sessuali. D’altronde, in un’intervista di qualche tempo fa, il cantante alla domanda sulle sue inclinazioni ha risposto: “Non mi sono mai sentito in dovere di darmi spiegazioni di alcun tipo a riguardo”. Harry non vuole etichettarsi e il suo nuovo singolo, in qualche modo, porta questo aspetto alla luce. Uno tra i tanti fan ha, col suo commento, centrato in pieno il pensiero del cantante: “Il video di Lights Up è pieno di significati: Harry ha voluto accettare tutti i generi, tutti i colori, tutte le sessualità e, cosa più importante, ha voluto accettare se stesso”.





