Harry Styles ne La Sirenetta?/ L’ex One Direction potrebbe essere il volto di Eric

Si torna a parlare de La Sirenetta e dell’annunciato live action previsto per il 2021. Questa volta ad attirare l’attenzione non solo le polemiche sulla protagonista che avrà il volto (scuro) di Halle Bailey, ma i rumors su Eric. Il bel principe che si è fatto prendere in giro dalla Strega del Mare (che potrebbe avere il volto di Melissa McCarthy) ma che alla fine si è lasciato conquistare dalla sua principessa, potrebbe avere il volto e i magnifici occhi azzurri di Harry Styles, ex-cantante degli One Direction. La sua carriera da solista potrebbe fermarsi un attimo proprio per far spazio a questo importante progetto in cui sarà chiamato non solo a recitare ma anche a cantare i famosi brani del cartone (si parla addirittura di ballo ma non c’è ancora conferma ufficiale). Ma sarà davvero lui a prestare il volto ad Eric?

HARRY STYLES PRESTERA’ IL VOLTO AD ERIC?

Anche in questo caso si brancola nel buio e si tratta di rumors che dovranno attendere conferma come sta succedendo con altri personaggi de La Sirenetta. Al momento in molti hanno in lizza un altro nome, ovvero quello di Henry Cavill, l’ex uomo di acciaio, ma non conosciamo le sue doti canore a differenza di quello che si conosce di Styles che in passato non solo ha conquistato tutti con la sua ugola d’oro ma anche con le due doti attoriali. Sarà lui a spuntarla alla fine? Al momento le conferme sono poche e non solo per quel che riguarda Eric ma anche per la Strega del mare. Stessa cosa per Jacob Tremblay ed Awkwafina che dovrebbero interpretare Flounder e Scuttle ma, anche in questo caso, manca conferma ufficiale. Il film de La Sirenetta dovrebbe arrivare al cinema nel 2021 e sarà scritto da Jane Goldman (Kick-Ass) e da David Magee (Vita di Pi) mentre le riprese inizieranno alla fine di quest’anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA