Harry Styles, proposta di nozze sul palco del Love on tour/ Un fan gli chiede aiuto

Harry Styles prepara la sorpresa di un fan per la fidanzata: cosa è accaduto a Lisbona, sul palco del Love on tour

Harry Styles può dirsi una delle popstar più amate del momento su scala mondiale, in primis dalla generazione zeta, e non a caso in queste ore è al centro dell’attenzione mediatica per l’ultimo concerto del suo “Love on tour 2022”, tenuto in Europa, che lo ha reso protagonista di un momento di condivisione con i fan letteralmente al cardiopalmo. Nel dettaglio, la celebrità britannica ed ex membro degli amatissimi One Direction, nel bel mezzo del live tenuto a Lisbona, ha ceduto il microfono ad uno spettatore di nome Carl accorso al suo evento musicale. Il motivo?

Ebbene, il cantante britannico ha voluto aiutare il fedele sostenitore per una inaspettata proposta di matrimonio pubblica, destinata alla fidanzata Marianna, live in Portogallo. Il momento emozionante si è registrato con Carl che ha intonato una famosa canzone d’amore per la sua dolce metà, con cui il giovane sogna di coronare il suo sogno d’amore, ovvero ha cantato per Marianna, dinanzi alla folla di supporters di Harry Styles come lui presenti all’evento, la romantica «Can’t Help Falling In Love» di Elvis Presley.

La proposta di nozze è virale: la risposta di Marianna a Carl

Un momento commovente e al tempo stesso all’insegna dell’adrenalina , quello della proposta di nozze che ha trasformato il live di Harry Styles made in Lisbon in un “marriage proposal show” pubblico che ora manda in visibilio il popolo della rete tanto da essere virale, con la celebrità britannica palesatosi pronto a benedire i “promessi sposi”. Sì, perché alla fine si è registrata a tutti gli effetti una promessa di nozze, dal momento che Marianna, a cui Carl ha chiesto la mano, ha prontamente replicato al giovane “senza se e senza ma”, un emozionante “sì”, che suggella l’amore tra i due supporters del cantante.

Insomma, non si esclude che i due promessi sposi non possano bissare la loro presenza sul palco di Harry Styles, per celebrare molto presto le loro nozze, ad avvenuto “sì”.











