Harry Styles sbarca a Roma/ Jogging per le strade deserte della capitale

Per la gioia di tutte le fans italiane, Harry Styles è sbarcato a Roma. Il cantante inglese, amatissimo dalle fans degli One Direction, come fa sapere il settimanale Chi, è arrivato nella capitale per alcuni impegni professionali. Styles, tuttavia, ne starebbe approfittando anche per godersi la bellezza di Roma che, dopo il lockdown, ha ritrovato i ritmi di una volta. Nonostante il grande caldo, Styles si concederebbe ogni mattina una corsa per le strade deserte della capitale riuscendo a nascondersi dalle fans che sarebbero pronte ad assalirlo pur di incontrarlo almeno una volta. Dopo aver conquistato il successo mondiale con gli One Direction, dopo lo scioglimento della band inglese, Styles si è tuffato nella carriera da solista portando a casa importanti riconoscimenti. Le sue fans italiane, “innamorate” di lui, dunque, sono pronte a seguire le sue tappe romane.

HARRY STYLES: VACANZA IN ITALIA?

Come fa sapere il portale Ciak Generation, dopo un giro a Modena, Harry Styles è sbarcato a Roma dove, tra un impegno e l’altro, si starebbe mantenendo in forma con una corsa mattutina. Il cantante inglese si troverebbe in Italia ormai da settimane e, dopo la sosta in Emilia Romagna, si è spostato a Roma. Nonostante il grande caldo, il cantante non rinuncia allo jogging per la gioia delle sue fans che sperano così di poterlo incontrare. Il soggiorno italiano di Styles, dunque, continuerà? Con le temperature sempre più alte, Styles potrebbe approfittarne anche per concedersi qualche giorno al mare. Quale potrebbe essere la prossima tappa dell’ex One Direction? I fans puntano su Capri, la Costiera Amalfitana, la Puglia e la Sardegna, le quattro tappe più gettonate dai vip in questa bollente estate 2020.





