Harry Styles, Watermelon Sugar/ Video hot, ma il distanziamento sociale? È polemica

Harry Styles torna con un nuovo singolo, è infatti uscito il video di Watermelon Sugar che ha fatto molto discutere. Siamo in spiaggia e una serie di ragazze si mostra in bikini con il ragazzo, mostrando le loro forme evidenziate da slip succinti e che lasciano davvero poco alla fantasia. Al centro del video c’è proprio un’anguria, la stessa che di fatto da il titolo alla canzone. Si tratta di uno dei primi video interamente dedicati all’estate che fa pensare all’arrivo della stagione più bella dell’anno. Caldo, costumi, mare e anguria questo fa subito sentire la freschezza e l’odore del mare anche se tutti sono consapevoli che saremo costretti a vivere un’estate davvero molto diversa da come ci eravamo abituati.

Harry Styles, Watermelon Sugar video: polemiche sul web

Sul web scoppia la polemica in merito al video di Watermelon Sugar, nuovo singolo di Harry Styles. Vediamo infatti un assembramento di oltre dieci persone, per usare un termine che ormai è diventato purtroppo quotidiano, una cosa che ha subito fatto parlare di distanziamento sociale. E’ ovvio che si tratta di una polemica sterile e senza futuro, visto che sarà stato fatto tutto nella massima sicurezza del caso. La paura è ancora tanta, e non solo nel nostro paese, ma c’è anche la voglia di reagire e voltare pagina. E chissà che il video di Harry Styles non possa portare qualche sorriso in un momento che sembra davvero grigio e pieno di nubi. Di certo le immagini che abbiamo visto non possono che far ben sperare per il futuro.

Il video di Watermelon Sugar di Harry Styles





