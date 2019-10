Harry ti presento Sally/ Su Tv8 il film con Meg Ryan e Billy Crystal (10 ottobre)

Il film Harry ti presento Sally va in onda su Tv8 oggi, giovedì 10 ottobre 2019, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1989 con la regia di Rob Reiner, il soggetto è stato invece scritto da Nora Ephron la quale si è occupata anche nella scrittura dello sviluppo della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Marc Shaiman, il montaggio è stato eseguito da Robert Leighton mentre nel cast sono presenti diversi attori di grande successo come Billy Crystal, Meg Ryan, Bruno Kirby, Carrie Fisher e Michelle Nicastro.

Harry ti presento Sally, la trama del film

Harry e Sally sono amici di lunga data che hanno condiviso gioie ed emozioni. Una sera Harry fa presente alla donna la convinzione che tra uomini e donne non ci possa essere amicizia se non un rapporto esclusivamente basato sul sesso e sull’amore. Parole che naturalmente non vengono accettate nella donna la quale sottolinea la propria condizione contraria e inoltre si rende conto come questo convincimento possa essere una sorta di segnale per quanto concerne il loro di rapporto. Tuttavia i due stanno portando avanti dei rapporti sentimentali differenti con partner che a lungo andare non si dimostrano essere adatti per le effettive esigenze e per i propri caratteri. A un certo punto dopo circa una decina di anni dopo l’inizio del loro rapporto di amicizia i due protagonisti di questa pellicola si rendono conto di avere molto in comune il che permette loro di essere piuttosto franchi nel raccontare i propri stati d’animo e soprattutto avere una certo conforto da parte dell’altro per situazioni che evidentemente non li vendono felicissimi. Iniziano a rendersi conto come questo essere in sintonia sui molteplici argomenti e soprattutto come stiano bene insieme nel trascorrere il tempo libero sia un segnale per un possibile rapporto d’amore. Infatti tra mille coinvolgimenti situazioni al limite del grottesco i due si renderanno conto di essere fatti per stare insieme dando inizio così una storia d’amore che potrebbe rivelarsi estremamente soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

