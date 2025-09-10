Harry ribelle torna in Inghilterra, la Royal Family è in allarme: William e Kate pronti a controbattere ma non ce la fanno.

Questo lunedì Harry è tornato nel Regno Unito, e ogni volta che succede non si parla d’altro che di lui e della reazione dei famigliari. Infatti, la guerra continua e sembra essere sempre più dura specialmente fra i due fratelli che ormai hanno rapporti ridotti all’osso. Ad ogni modo, il secondogenito è tornato per il suo “Royal Tour domestico”, come lo hanno chiamato alcuni, e subito Buckingham Palace si è messo sulla difensiva per contenere l’effetto mediatico che questo avrebbe comportato.

Cos’hanno fatto? La Royal Family, che in questo periodo è parecchio spaventata dalle reazioni del ribelle Harry, le ha tentate tutte. Nelle ultime settimane avevamo visto un susseguirsi continuo di iniziative, appuntamenti e impegni serrati per William e Kate, i due futuri regnanti d’Inghilterra ma l’atmosfera si è fatta lugubre da quando Harry è atterrato a Londra a casa sua, momento in cui sui social sono comparse migliaia di foto del suo atterraggio dalla California.

Harry dona 1.5 milioni ad un’organizzazione per giovani

Nel pomeriggio dopo l’atterraggio del principe, Harry ha subito partecipato ad un evento benefico, i vent’anni della sua fondazione che si occupa di sostenere i bambini con malattie gravi e di dare un appoggio alle loro famiglie. Evento che ha smorzato subito le tensioni soprattutto una volta uscite le foto di lui che gioca coi palloncini insieme ai più piccoli. A quel punto, il favore del pubblico era tutto dalla sua parte, cosa che probabilmente avrà urtato la sensibilità degli eredi al trono William e Kate, ancora una volta oscurati dal ribelle della famiglia.

Ancora non si sa se Harry avrà un incontro con suo padre Carlo, dato che i due non si vedono ormai da diverso tempo, in particolare dal giorno in cui lui non aveva raggiunto il Re dopo l’annuncio della sua malattia. In ogni caso, Harry non ha perso tempo per fare il suo dovere, quasi che l’etichetta di ‘ribelle’ sia ormai acqua passata. Il giorno dopo si è recato a visitare diverse associazioni di beneficienza e non solo, ha anche annunciato che donerà 1.5 milioni e mezzo all’organizzazione Bbc Children in Need, segnando il record della cifra più alta mai donata da un regnante. Pare quindi guerra aperta tra i due fratelli, che ormai corrono per la propria strada cercando di incrociarsi il meno possibile.