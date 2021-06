“Harry vs William? Fu colpa di Meghan”/ Uk, libro rivela: “Lite accesa al telefono”

Retroscena sulla Royal Family britannica, con il celebre litigio fra il principe Harry e il principe William che sarebbe dipeso da Meghan Markle, moglie del primo. Questo, perlomeno, è quanto sostiene lo scrittore Robert Lacey nel suo nuovo libro “Battle of the Brothers” (“La battaglia dei fratelli”, ndr), del quale alcuni stralci sono stati pubblicati sulle colonne del famoso quotidiano “Times”, nell’ambito di un articolo imperniato proprio sulla faida tra i componenti della casata che regna in UK . In particolare, la separazione del casato di William da quello di Harry sarebbe dipesa da una decisione maturata in seguito a una litigata al telefono fra i due e incentrata sulle accuse di presunto bullismo nei confronti dell’ex attrice da parte dello staff di Buckingham Palace.

L’autore del manoscritto sostiene che William aveva l’impressione che Meghan avesse pianificato ogni cosa sin dall’inizio, compresa la volontà di abbandonare la monarchia con il suo Harry per fare ritorno negli Stati Uniti d’America. In buona sostanza, la donna “recitava la parte della vittima, ma era prepotente e sgarbata con il personale di corte, in linea con le abitudini di Hollywood”.

LITE FRA HARRY E WILLIAM PER COLPA DI MEGHAN? I RETROSCENA

Ci sarebbe dunque Meghan Markle al centro delle tensioni fra i principi Harry e William, con il primo dei due che, sempre secondo quanto riportato nel libro di Lacey, sarebbe stato visto urlare contro i suoi assistenti per via del clima che si respirava a palazzo, che l’avrebbe portato vicino all’esasperazione. Insomma, si parla di una Meghan con atteggiamenti poco educati e capricciosi, anche se i duchi del Sussex hanno già respinto illazioni di questa natura.

Tuttavia, il testo sostiene che fosse convinzione di William che Meghan avesse un vero e proprio piano per sottrargli l’amato fratello, con la moglie di William, Kate Middleton, che avrebbe assunto sin dall’inizio un atteggiamento diffidente nei confronti della Markle, quasi come se ne avesse subodorato le presunte intenzioni di spaccare la Corona. Una tesi tutta da confermare e in grado di appassionare più di una soap opera.

