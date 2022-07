Harry Wild/ Anticipazioni puntata 19 luglio: Harry e Fergus, “la strana coppia”

Harry Wild, anticipazioni puntata 19 luglio: Harry collabora col suo rapinatore

Le anticipazioni di Harry Wild, nuova serie crime con Jane Seymour, l’iconica protagonista della serie La Signora del West, del 19 luglio, in onda su Rete4 svelano che Harry arruolerà il suo rapinatore Fergus come suo collaboratore: questa “strana coppia” indagherà su una serie di casi. Stasera la rete manderà in onda due nuovi episodi inediti. Si comincia con l’episodio 1×03 dal titolo Il furto d’identità.

Secondo le anticipazioni, un cadavere viene ritrovato nel fiume vicino al pub locale frequentato da Harry. La nostra protagonista nota qualcosa di familiare nella vittima, ma potrebbe sbagliarsi. Harry e Fergus vanno sotto copertura in diversi posti, tra cui un ristorante polacco, un collegio femminile (dove vengono assistiti da Lola, nipote di Harry) e un ippodromo di levrieri. Durante le indagini, Harry inizia ad avvicinarsi a Ray, il capo e mentore di suo figlio Charlie.

Harry Wild, anticipazioni 19 luglio: Harry e Fergus alle prese con un serial killer

Le anticipazioni dell’episodio 1×04 di Harry Wild, sempre in onda stasera 19 luglio, dal titolo Raskolnikov, ci dicono che Harry e Fergus continuano la loro stramba collaborazione e li vedremo aiutare lo strozzino locale, Happy, a scoprire chi ha ucciso il suo dipendente. I due scoprono che Happy ha accettato, in cambio, di estinguere il debito del padre di Fergus. Harry scova dei collegamenti con Delitto e castigo di Dostoevskij, e gli indizi la conducono a un serial killer di nome Billy Lund, un ragazzo molto disturbato.

Billy vede in Harry la sua nemesi naturale, e ciò preoccupa sia Fergus sia il figlio Charlie, poco incline a vedere la madre fare la detective e cacciarsi nei guai, e questo provoca problemi anche in famiglia. La nuora Orla la considera una cattiva influenza per la figlia Lola, la quale, al contrario, è ben felice di passare del tempo con sua nonna.











