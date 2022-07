Harry Wild, anticipazioni seconda puntata 19 luglio 2022/ Harry litiga con Charlie e…

Harry Wild – La signora del delitto, cosa succederà nella seconda puntata? Harry incrocia il suo rapinatore ma…

Harry Wild – La signora del delitto tornerà in onda su Rete 4 con altri due episodi la prossima settimana. L’appuntamento è per il 19 luglio alle ore 21.30 circa. Nel terzo episodio Harriet inizierà ad indagare con il figlio su alcuni casi. Dopo essere stata vittima di una rapina, la donna deciderà di andare a vivere dal figlio Charlie che fa il detective di polizia. Intanto Harriet incrocia il suo rapinatore Fergus Reid ma anziché denunciarlo decide di arruolarlo come suo aiutante. La strana coppia scopre rapidamente nuovi misteri, compresi quelli che coinvolgono un serial killer alle prime armi.

Harry Wild, anticipazioni puntata 12 luglio 2022/ Harry subisce un'aggressione e...

La nuova passione di Harry la porta in conflitto diretto con suo figlio Charlie, che vorrebbe evitare che la madre causi ulteriori problemi sul lavoro, e con sua nuora Orla, che la considera una cattiva influenza per sua figlia Lola che però ha un rapporto splendido con la nonna. Nel momento in cui Harry cattura l’assassino scopre nella risoluzione dei crimini la sua nuova passione. Il figlio Charlie non è affatto felice per il fatto che la madre giochi a fare la detective. Il cast della serie Harry Wild – La signora del delitto è composto da nomi importanti del panorama cinematografico inglese. Il ruolo della protagonista è affidato a Jane Seymour mentre Kevin Ryan interpreterà suo figlio Charlie.

9-1-1 stagione 4/ Anticipazioni puntata 11 luglio: brutte notizie per Hen

Harry wild – La signora del delitto, dove siamo rimasti: Harry viene aggredita e…

Nei primi due episodi della serie Harry wild – La signora del delitto, abbiamo assistito all’aggressione di Harry Wild. La donna è costretta a trascorrere la notte dal figlio Charlie. Charlie è un agente della polizia di Dublino a cui è stato affidato in caso di omicidio che alla professoressa Wild apre dei cassetti della memoria. L’omicida pare si ispiri alle storie di un autore poco conosciuto dell’era elisabettiana. Nell’altro episodio di Harry wild – La signora del delitto, andato in onda la scorsa settimana, Harry ormai sta diventando famosa grazie alle sue doti investigative, infatti viene contattata da una donna per chiederle di indagare sulla morte del marito.

9-1-1: Lone Star 2/ Anticipazioni puntata 11 luglio: tre chiamate per la 126

Le circostanze della sua morte sono abbastanza misteriose, il marito è morto ormai da un anno e la polizia ha archiviato la sua morte come suicidio. Harry non sa se accettare, perché facendolo potrebbe mettere a repentaglio la carriera del figlio Charlie che è già in pericolo per le sue incursioni. La serie è composta da otto episodi e su Rete 4 ne andranno in onda due a serata per quattro settimane. La serie è ambientata a Dublino e l’attrice interpreta una professoressa in pensione con una spiccata dote per le indagini, che la porterà a interferire sui caso del detective Charlie, che è suo figlio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA