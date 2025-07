Dopo mesi di violenti scontri con il presidente USA Donald Trump, la prestigiosa università di Harvard sempre star rispolverando una vecchia proposta mossa già nel 2020 dall’ex rettore Nitin Nohria che discusse con alcuni donatori della possibilità di finanziare un centro di studi conservatori: una mossa che, ovviamente, potrebbe aiutare a mettere la parola fine agli scontri con il presidente statunitense e che per ora sembra essere solamente in fase di valutazione, anticipata da un portavoce di Harvard al Wall Street Journal.

Prima di arrivare al (probabile) centro di studi conservatori, è utile ricordare che lo scontro di Harvard con Trump era iniziato già durante la campagna elettorale del tycoon che promise sui palchi di mezza America di mettere fine alle proteste pro-Palestina che hanno coinvolto buona parte degli atenei dal 2023 a questa parte: una volta eletto, Trump ha dato seguito alla promessa e ha iniziato una personalissima campagna contro Harvard, ateneo ritenuto quasi unanimemente di chiarissimo stampo progressista.

La battaglia Harvad-Trump ormai va avanti da mesi e ora sembra giocarsi soprattutto attorno alle minacce del presidente di rimuovere i finanziamenti federali garantiti per le borse di studio, oltre che l’esenzione fiscale che permette all’ateneo di pagare molte meno tasse e alla minaccia di bloccare il rilascio dei visti accademici agli studenti stranieri; mentre tra una promessa di non cedere la sua autonomia e mezze ammissioni sull’antisemitismo, il rettore sta cercando un modo per soddisfare sia le richieste del tycoon che la sensibilità dei donatori progressisti.

Il centro di studi conservatori di Harvard: l’ipotesi che potrebbe mettere fine allo scontro con Trump

Tornando a noi, prima di procedere con la “nuova” idea di Harvard per accontentare Trump, è utile ricordare che secondo un sondaggio del 2024 solo poco più del 30% dei laureati aveva dichiarato di sentirsi a proprio agio a discutere pubblicamente nel campus di argomenti potenzialmente controversi; mentre al contempo nel 2023 un altro sondaggio interno stimò che solo il 3% del folto corpo docenti si definiva apertamente conservatore.

Proprio in questo contesto chiaramente progressista si inserirebbe l’idea del centro di studi conservatori attualmente in discussione tra i vertici di Harvard: secondo il portavoce sentito dal WSJ si tratterebbe di un’istituzione interna che garantirà agli studenti “l’esposizione alla più ampia gamma di prospettive”, completamente “non di parte” e basato “sull’evidenza e la volontà di confronto con opinioni contrastanti”; mentre il rettore Garber già da tempo aveva promesso di mettere in campo un programma utile per “garantire la vitalità intellettuale” dell’ateneo.

L’idea del centro studi sembra trovare – riferisce sempre il WSJ – anche il consenso del presidente della facoltà di legge di Harvard John Manning che ne avrebbe già discusso con alcuni possibili donatori; mentre al contempo anche il board dell’ateneo – ovvero la Harvard Corporation, da vedere come un vero e proprio organo interno di governo – sembra favorevole all’ipotesi, in grado di mantenere l’indipendenza dell’università e di promuovere diversi punti di vista.