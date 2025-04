Donald Trump ha attuato nelle ultime ore una nuova mossa che sta facendo discutere, ovvero, il congelamento di un maxi fondo da 2,2 miliardi di dollari nei confronti dell’università di Harvard, uno degli atenei più autorevoli e prestigiosi non soltanto degli Stati Uniti ma del mondo intero. Come riferisce la Cnn si tratta di fondi che corrispondono a sovvenzioni statali, con l’aggiunta di altri 60 milioni di dollari per contratti pluriennali. La decisione giunge dopo che la stessa Harvard ha fatto sapere che non avrebbe seguito le richieste politiche dell’amministrazione Donald Trump, in merito ai cambiamenti alla politica dell’istituto.

“Se il governo si ritirasse da queste partnership – è la replica dello stesso istituto – metterebbe a rischio non solo la salute e il benessere di milioni di individui, ma anche la sicurezza economica e la vitalità della nostra nazione”. I 2,2 miliardi di dollari di sovvenzione vengono utilizzati dall’ateneo per effettuare ricerche nel campo scientifico (e non solo), quindi progressi nel campo della scienza ma anche della medicina, che appunto potrebbero risultare basilari per determinate patologie e malattie, che ora non si potranno più portare a termine.

TRUMP CONGELA I FONDI AD HARVARD: IL COMMENTO DEL RETTORE GARBER

Il rettore di Harvard, Alan Garber, ha spiegato di aver già fatto sapere a Trump che non avrebbe sottostato alle richieste della Casa Bianca, aggiungendo che l’ateneo non vuole rinunciare alla propria indipendenza, neanche ai suoi diritti costituzionali. Secondo la CNN, questo gesto di “protesta” da parte di Harvard rappresenta il primo in assoluto di una grande scuola degli Stati Uniti, la prima “pecora nera” delle elite dell’educazione e l’istruzione d’oltre oceano. Ma cosa chiede Trump alle scuole? La lotta principale della nuova amministrazione è quella nei confronti di inclusione, diversità ed equità, quello che è stato un must durante l’amministrazione Joe Biden, ma che appunto Trump vuole cercare di cancellare con un colpo di spugna.

Secondo quanto sostiene la Casa Bianca, grazie a queste modifiche richieste alle scuole verrebbero meno tutti quegli episodi antisemiti che si sono verificati nell’ultimo anno e mezzo in alcune scuole americane (anche europee, soprattutto in Germania), dopo il conflitto fra Israele e Hamas in quel di Gaza. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, Trump sarebbe al lavoro per “rendere l’istruzione superiore di nuovo grande”, con l’obiettivo appunto di far terminare le azioni aggressive contro gli ebrei, e cercando di fare in modo che le sovvenzioni statali non vadano a arricchire “pericolose discriminazioni razziali”, o peggio ancora, delle “violenze motivate dalla razza”.

TRUMP CONGELA I FONDI AD HARVARD: LA REPLICA DELL’ATENEO

Secondo Washington Harvard starebbe violando la legge di conseguenza non può continuare a ricevere sovvenzioni da parte dello stato, da qui la decisione di tagliare i 2,2 miliardi di dollari di sovvenzioni. L’ateneo ovviamente non è d’accordo a queste richieste, spiegando che nessun governo potrà mai decidere cosa potranno insegnare le università private (ricordiamo che Harvard non è statale), soprattutto quali professori assumere e quali studenti ammettere, oltre a quali ricerche si possono perseguire. Harvard ha già intentato una causa nei confronti dell’amministrazione Trump, rispondendo prontamente al congelamento dei fondi, e a breve bisognerà capire cosa accadrà.

Durissime le parole di Nikolas Bowie, un professore della stessa scuola, secondo cui l’atteggiamento di Donald Trump è semplicemente autoritario e non avrebbe quindi nulla a che vedere con l’educazione e l’istruzione. Ma c’è di più perchè secondo Bowie il tycoon newyorkese starebbe violando i diritti garantiti dal primo emendamento, sopprimendo la libertà di parola dei docenti, e chiedendo di cambiare il loro metodo di insegnamento ma anche di studio. Un nuovo caso esplosivo oltre oceano con protagonista il tycoon, che dopo i dazi degli ultimi giorni, non intende affatto uscire dalla scena con mosse spesso e volentieri clamorose.