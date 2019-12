Harvey/ Su Rete 4 il film con James Stewart (oggi, 31 dicembre 2019)

Harvey sarà trasmesso su Rete 4 oggi, martedì 31 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nell’anno 1950 tratta dall’omonima pièce scritta da Mary Chase mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione di quest’ultima insieme a Oscar Brodney. La regia è stata curata da Henry Koster, il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a William Daniels mentre nel cast sono presenti tra gli altri James Stewart, Peggy Dow, Charles Drake, Cecil Kellaway e Josephine Hull.

Harvey, la trama del film

Ecco la trama di Harvey. Un uomo che abita in una cittadina degli Stati Uniti d’America asserisce di avere un amico dalle fattezze di un grosso coniglio a cui dà il nome di Harvey. Una situazione non semplice da gestire soprattutto per gli altri componenti della famiglia che si ritrovano spesso e volentieri in situazioni piuttosto imbarazzanti in quanto consapevoli delle stramberie del loro congiunto. In particolar modo la sorella non potendone più di queste continue visioni da parte del fratello che peraltro non vengono neppure tenute nascoste in pubblico con lunghe discussioni sulle presunte capacità di questo amico immaginario decide di fare qualcosa ed in particolar modo di rivolgersi ad una clinica per l’igiene mentale. Infatti la donna è si preoccupa che per le stramberie del suo amato fratello ci possano essere delle conseguenze piuttosto rilevanti per sua figlia temendo che possa restare sentono sposo per tutta la sua esistenza. Tuttavia durante le procedure per poter far rinchiudere nella clinica per l’igiene mentale accade un grosso errore per cui ad essere rinchiusa sarà la sorella mentre l’uomo rimarrà in libertà continuato a parlare delle sue fantastiche avventure discussioni con l’immaginario amico dalle forme di un grosso coniglio. Tuttavia l’uomo avrà modo di fare la conoscenza di una splendida infermiera che lavora all’interno della struttura privata il che permetterà di avere una sorta di appoggio professionale che garantirà alla sorella un ulteriore aiuto nella possibilità di evidenziare quanto è successo e quindi permetterle di ritornare in libertà. Alla fine il dottore che conosce l’uomo si vedrà quasi costretto a rivedere le proprie sicurezze in ambito scientifico giacche avrà una sorta di prove tangibili dell’esistenza dell’amico immaginario.

