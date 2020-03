Harvey Weinstein condannato a 23 anni di carcere/ Per stupro e aggressione sessuale

Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere perché ritenuto colpevole negli Stati Uniti di stupro di terzo grado e crimine sessuale. L’ex produttore cinematografico, accusato da decine di donne di violenze sessuali, rischiava da un minimo di 5 anni ad un massimo di 29. Dopo il giudizio di colpevolezza da parte della giuria, la difesa di Weinstein puntava al minimo della pena, ma il giudice James Burke non è stato di questo avviso. Infatti, ha deciso 20 anni di reclusione per l’aggressione sessuale dell’assistente Miriam Hailey e tre anni per il rapporto sessuale non consensuale con l’aspirante attrice Jessica Mann. La sentenza è stata pronunciata in un’aula di tribunale al quindicesimo piano della Corte Suprema di Manhattan. Le sei accusatrici erano tutte seduta in prima fila, vicino al procuratore distrettuale di Manhattan, Cy Vance. Le due pene dovranno essere scontate consecutivamente. Ma Weinstein è coinvolto in un altro processo, che si terrà a Los Angeles.

HARVEY WEINSTEIN CONDANNATO A 23 ANNI DI CARCERE

I sostenitori delle accusatrici di Harvey Weinstein, come riportato da Repubblica, si sono messi in fila nel corridoio del tribunale prima della sentenza di condanna e hanno applaudito il gruppo di donne mentre entrava in aula. L’attrice Rosie Perez, che è stata chiamata dalla difesa durante il processo, si è seduta in seconda fila durante la sentenza. Era accanto all’avvocato Gloria Allred, che rappresenta alcuni degli accusatori. Il processo era cominciato a New York il 6 gennaio a partire dalle accuse di stupro che avevano portato all’arresto di Weinstein, poi liberato su cauzione. L’ex assistente di produzione Miriam Haleyi lo aveva accusato di averla costretto a praticargli sesso orale nel suo appartamento nel 2006. Invece Jessica Mann lo aveva accusato di averla stuprata in un hotel di Manhattan nel 2013. Altre accuse contro Weinstein invece non sono rientrate nel processo perché riferite a fatti troppo lontani nel tempo per essere perseguiti o perché non ricadono nella giurisdizione di New York.

