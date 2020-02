Harvey Weinstein condannato/ Il produttore colpevole di aggressione sessuale, ma…

Harvey Weinstein condannato, l’ormai ex produttore è stato dichiarato colpevole di aggressione sessuale di primo grado nei confronti di Miriam Haley sua ex assistente e di stupro di terzo grado su Jessica Mann aspirante attrice. A deciderlo è stato il tribunale penale di Manhattan che ha dato oggi il verdetto del processo a carico del potentissimo magnate di Hollywood. Nonostante queste pesanti decisioni l’uomo è stato assolto da quelle che erano le accuse più gravi pendenti sulla sua testa e cioè quelle di aggressione sessuale predatoria. L’uomo si era dichiarato non colpevole all’inizio del processo. Appena due giorni fa però i giurati, dopo quattro giorni di deliberazioni, avevano parlato di impasse raggiunto sulle due imputazioni più gravi e unanimità su imputazioni minori.

Harvey Weinstein condannato, come sta l’ex produttore?

Ma come sta Harvey Weinstein dopo la condanna? Le immagini fornite oggi ce l’hanno mostrato decisamente affaticato e pronto a camminare solo grazie a un deambulatore. Reuters però ha dichiarato che l’ex produttore, nonostante l’occasione, sembrava decisamente di buon umore. Ora l’uomo rischia il carcere a vita, qualora i giurati lo considereranno colpevole. Nonostante questo Weinstein non sembra deciso ad abbandonare quella che è diventata una battaglia contro il suo nome, crollato ovviamente in seguito alle accuse e alla conseguente fine della sua carriera da produttore. Al momento l’uomo non ha potuto esprimere il suo personale parere sul giudizio.

