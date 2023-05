Hasbulla Magomedov, arrestato il nano più famoso del web/ Violazione codice strada

Hasbulla Magomedov, star del web, nano più famoso dei social e uno dei meme più diffusi degli ultimi tempi, è stato arrestato. L’episodio è emerso in queste ore ma risalirebbe ad una settimana fa, precisamente in quel del Daghestan, repubblica della federazione russa. Secondo quanto emerso, così come riferito da Fanpage, Magomedov avrebbe violato il codice della strada. In particolare, pare che Hasbulla e alcuni amici abbiano preso il controllo della strada per festeggiare l’addio al celibato di un componente del gruppo, bloccando di conseguenza il traffico.

La star del web non era direttamente alla guida del mezzo, ma è stata arrestata in quanto facente parte della “combricola casinista”. Del resto, dai filmati emersi in rete, si vede chiaramente Hasbulla Magomedov con altri amici mentre occupa la strada per un totale di cinque auto, e due di esse che provano addirittura un numero da stuntman ad un incrocio. Una bravata che è costata cara visto che due vetture sono venute a contatto, anche se fortunatamente gli occupanti non si sono fatti nulla.

HASBULLA MAGOMEDOV ARRESTATO, LE SCUSE: “ABBIAMO ESAGERATO”

In ogni caso Hasbylla Magomedov è già stato liberato e sui social si è scusato pubblicamente dicendo: “Abbiamo esagerato. Non lo faremo più ragazzi. Ci dispiace veramente. Stavamo giocando e scherzando, ma voglio comunque rispondere. Comunque non ero io che guidavo”.

Così invece il portavoce del Ministero degli affari interni del Daghestan: “Il modo in cui nel Daghestan si festeggiano gli addii al celibato sono famosi anche oltre la Repubblica. In assenza di altre forme di intrattenimento, questa opzione primitiva rimane estremamente popolare. Bloccano le strade, sgommano, sbattono le auto una contro l’altra. Tutte cose che non hanno nulla a che fare con le celebrazioni nuziali”. A conferma della ritrovata libertà, Hasbulla ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mostrava sorridente mentre passeggiava in compagnia del suo gatto in un passeggino.

