Hasib Omerovic, arrestato poliziotto/ Accusa di tortura su disabile caduto da balcone

L’inchiesta sul caso di Hasib Omerovic, il disabile 36enne caduto dal balcone della sua casa di Primavalle, a Roma, il 25 luglio scorso durante una perquisizione della polizia, sarebbe arrivata a una prima svolta. Dopo la denuncia della famiglia e una prima fase investigativa, emerge la notizia dell’arresto di un poliziotto, sottoposto ai domiciliari con l’accusa di tortura. Si tratterebbe, riporta Ansa, di uno degli agenti intervenuti nell’abitazione dell’uomo quel giorno, e sulla sua posizione graverebbero pesanti elementi ora al vaglio degli inquirenti.

Emanuela Orlandi, commissione d'inchiesta?/ Il fratello "Ratzinger e Francesco sanno"

L’indagato sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore da una ordinanza di custodia cautelare, misura notificatagli dalla Squadra mobile comprendente la contestazione di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo quanto riportato da Adnkronos, oltre al provvedimento a carico dell’agente di polizia per cui sarebbe scattata la misura cautelare, sarebbero stati notificati quattro avvisi di garanzia per altrettanti poliziotti indagati, a vario titolo, di falso ideologico e depistaggio. A carico di questi ultimi, riferisce la stessa agenzia di stampa, sarebbero state disposte perquisizioni. Hasib Omerovic si trova ancora ricoverato a seguito delle ferite che avrebbe riportato il giorno in cui si sarebbero verificati i fatti.

Maria Basso, morta dopo aver mangiato spaghetti/ Il giallo del ricco testamento e...

Hasib Omerovic, poliziotto ai domiciliari e altri quattro indagati

Nell’ordinanza con cui il gip di Roma avrebbe disposto gli arresti domiciliari per il poliziotto, alcuni passaggi riportati dall’Ansa evidenzierebbero la grave entità delle contestazioni. L’agente sarebbe accusato di tortura e sarebbe indagato per l’ipotesi di aver provocato in Hasib Omerovic, disabile di 36 anni, “un verificabile trauma psichico, in virtù del quale precipitava nel vuoto dopo aver scavalcato il davanzale della finestra della stanza da letto nel tentativo di darsi alla fuga per sottrarsi alle condotte violente e minacciose in atto nei suoi confronti“. Al poliziotto si contesterebbe l’aver agito “con abuso dei poteri e in violazione della funzione, nel corso dell’attività volta all’identificazione” dell’uomo, con “il compimento di plurime e gravi condotte di violenza e minaccia“.

Liliana Resinovich, chiavi sparite nel nulla/ Qualcuno potrebbe averle prese per...

Secondo la ricostruzione dell’accusa, riporta l’agenzia di stampa, nell’appartamento in cui Hasib Omerovic vive con la famiglia, a Primavalle, il 25 luglio scorso si sarebbero consumate violenze ai danni del 36enne, affetto da sordomutismo, a seguito di un intervento di polizia all’interno dell’abitazione “senza alcun apparente motivo“. I pm contesterebbero all’agente, ora ai domiciliari, di aver colpito Hasib Omerovic “con due schiaffi nella zona compresa tra il collo e il viso” e di aver rivolto minacce con l’uso di un coltello da cucina all’indirizzo dell’uomo, a cui avrebbe rivolto frasi come “Se lo rifai, te lo ficco nel c…”. Lo stesso poliziotto destinatario della misura cautelare, stando al quadro accusatorio, avrebbe sfondato la porta della camera da letto di Hasib Omerovic sebbene il 36enne “si fosse prontamente attivato per consegnare le chiavi“. In un altro passaggio dell’ordinanza citato dall’Ansa si legge che l’agente di polizia, una volta dentro la stanza, avrebbe costretto Hasib Omerovic su una sedia e, dopo avere strappato il cavo di un ventilatore, avrebbe legato i polsi dell’uomo brandendo ancora una volta l’arma da taglio. Il gip avrebbe sottolineato come tali “accadimenti sono indubbiamente di entità grave, commessi in spregio della funzione pubblica svolta, nonché violando fondamentali regole di rispetto della dignità umana“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA