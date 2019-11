Hasnaa Machaar/ Continueranno le scintille con Martina? (Bake Off Italia)

Hasnaa Machaar ha un buonissimo rapporto con i colleghi di Bake Off Italia 2019, soprattutto con Sara, a cui fa sempre assaggiare le sue preparazioni. Si è innervosita durante la puntata solo con Martina che ha criticato la sua torta. Nella seconda prova continua la rivalità con la ragazza. A un certo punto della gara chiede a Martina un consiglio ma dice di non sapere nulla. Durante la terza prova continuano i battibecchi con la collega che potrebbero arrivare anche oggi. Anche con i giudici e specialmente con Damiano ha un’ottima relazione di stima e rispetto reciproco. Tuttavia dopo la bocciatura della torta ruffle afferma di non essere d’accordo con i giudici e inizia a piangere.

Il principale pregio di Hasnaa è la precisione e l’attenzione ai dettagli. Il difetto emerso nella scorsa puntata è uno di quelli che erano prima tra i suoi pregi, la cura dell’estetica. Ardovino, giudice ospite dell’episodio, ha criticato un po’ Hasnaa che ha perso di precisione nel corso della puntata. Le prospettive di successo nella puntata del 15 novembre sono buone e Hasnaa si è comunque fatta notare come la seconda migliore concorrente dopo Martina.

Hasnaa Machaar, Bake Off 2019: così sette giorni fa

Hasnaa Machaar è arrivata con successo all’episodio 11 di Bake Off Italia 2019. La prima prova in cui si è cimentata, insieme agli altri, è la preparazione della ruffle cake. La scelta della torta è basata sul tema della puntata, l’estetica che giudicherà anche un quarto giudice ospite, Renato Ardovino. Hasnaa non si sente molto preoccupata della scelta perché l’estetica e la cura dei dettagli è la sua specialità, anzi come dice lei la sac à poche è quasi come un’amica per lei. Hasnaa sceglie di fare una ruffle cake con una base di farina di noci e semi di sesamo, crema al mascarpone con anice stellato e crema pasticcera alla pesca. Vorrebbe fare una decorazione di rose ma non sa se ci sarà il tempo. Hasnaa è preoccupata perché sa bene che basta il più piccolo errore per essere i peggiori della prova. Ardovino loda la combinazione di colori della torta di Hasnaa. Clelia apprezza il sapore della base, Damiano dice che la torta è confusionaria e avrebbe voluto un po’ di pesca. Knam dice che la torta non è elegante ma tozza. La torta non è stata affatto promossa.

Hasnaa per la seconda prova dovrà preparare la pina colada. Procede a fare la torta ma continua a pensare al giudizio della prima prova e Benedetta cerca di capire cosa succede. La torta pina colada di Hasnaa è carina secondo i giudici ma il tronco era stato messo al contrario. Damiano e Ardovino apprezzano il sapore e, soprattutto, la gelatina. Hasnaa arriva al secondo posto e viene battuta da Martina. Vince 10 minuti. Arriva la terza prova a sorpresa scelta da Clelia, la preparazione della torta c.d. chandelier. Si tratta di una prova a squadre con tre pasticceri. Hasnaa visto che è arrivata seconda nella prova tecnica fa da caposquadra e sceglie Riccardo e Rong. Il progetto di Hasnaa è di fare una torta tutta bianca e ricoperta con la pasta di zucchero. Damiano durante la preparazione critica l’uso del cardamomo. La chandelier cake di Hasnaa secondo Ardovino è estremamente elegante però ammette che si aspettava maggiore luminosità ed eleganza. La decorazione in ogni caso è uniforme su tutti i piani quindi il giudizio sull’estetica è positiva. Il pan di Spagna di Hasnaa non è valutato bene però perché non si sente niente il cardamomo. Il cioccolato cancella il sapore. Hasnaa passa comunque alla puntata successiva.

