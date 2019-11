Hasnaa Machaar/ Fuori dai favori dei pronostici, ma… (Bake Off Italia)

Hasnaa Machaar finalista di Bake Off Italia 2019

Hasnaa Machaar è pronta a meritarsi la vittoria nella finale di Bake Off Italia. La ragazza era partita benissimo, considerata da tutti all’inizio come favoritissima. Non è però riuscita ad alzare ulteriormente l’asticella a causa della crescita impressionante dei suoi colleghi. Ha un buon rapporto con tutti i concorrenti ma specialmente con Riccardo. In passato c’è stata una forte rivalità con Martina ma nella puntata ambientata a Disneyland le due sembrano più impegnate a far il loro meglio, piuttosto che a cercare di farsi la guerra. Con Rong durante la prova tecnica sembra che ci sia qualche attrito. Hasnaa dichiara di voler pensare solo a sé e a vincere in questa puntata. Hasnaa è una delle concorrenti più forti e assolutamente favorite della stagione di Bake Off 2019. Il suo principale pregio è che in questa puntata è riuscita a ritrovare le radici e la sua consueta precisione tecnica.

Hasnaa Machaar, cos’è successo in semifinale?

Hasnaa Machaar, dopo un percorso di continua crescita, é arrivata alla semifinale di Bake Off Italia del 22 novembre 2019. La prima prova creativa si svolge a Disneyland e i dolci preparati dai pasticceri dovranno ricordare l’infanzia. Per la scelta del dolce verrà assegnato a ognuno un personaggio di Disneyland. Hasnaa deve preparare la torta assegnata da Chip e Chop, un dolce quadrato, alle nocciole e verde. Hasnaa inizia molto carica e, come gli altri, ha a disposizione 120 minuti. La torta ispirata a Chip e Chop è un pan di Spagna alle nocciole con mousse di albicocca, mousse al cioccolato gianduia, crema chantilly alle nocciole e infine tronco di marquise. Mentre Hasnaa prepara il suo dolce fantastica un po’ su sua figlia e l’ambiente di Disneyland le fa sentire la sua mancanza.

Alla fine della gara Hasnaa si trova molto in ritardo. I giudici valutano la torta di Hasnaa. Damiano nota subito che ha usato tanto colorante. Knam dice che ha fatto tantissimo e tutte le basi sono state fatte a regola d’arte, tutte sono buonissime insomma. Damiano è contento perché è tornata ad essere impeccabile come prima. Clelia la promuove a pieni voti. Arriva la prova tecnica in cui dovranno replicare la torta nuvola, una torta che viene considerata moderna e senza lattosio. Iniziano le prime difficoltà ma Hasnaa non demorde. La torta di Hasnaa è bellissima secondo Knam e Damiano. La mousse è bella e buona, l’inserto è giusto e il crumble è buono e finissimo. La torta è fresca per cui Knam è molto contento. Hasnaa arriva prima in classifica. La prova creativa di Clelia sarà molto difficile. Ogni concorrente ha la sua torta e i piccoli giudici bambini la asseggeranno e descriveranno come è fatta senza dare altre indicazioni ai concorrenti. La torta di Hasnaa è diversa nell’aspetto. Nel complesso era molto buona. Anche lei arriva in finale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA