Hasnaa Machaar/ Video, la vittoria è sempre più vicina? (Bake Off Italia 2019)

Hasnaa Machaar è la ragazza di origini marocchine probabile futura vincitrice di Bake Off Italia 2019. Certamente ad oggi è quella che ha dimostrato di aver avuto un progresso costante e netto nel corso di tutte le puntate di Bake Off, grandi risultati ma anche tanto impegno al punto che sarebbe per i giudici tra le più brave di questa settima stagione. Nonostante sia molto talentuosa nella scorsa puntata non ha spiccato il volo, infatti lei stessa ha ammesso di non essere stata per niente soddisfatta dell’andamento della preparazione. Ha raccontato di essere comunque stanca fisicamente anche perché la piccola spesso di notte la sveglia e i giudici hanno compreso, senza ovviamente poter cambiare le sorti della puntata. Tuttavia ha raccolto in precedenza diversi grembiuli blu che l’hanno qualificata come migliore del gruppo. Un brutto episodio l’ha vista partecipe insieme ad Antonio. Questo infatti si è rifiutato di darle una mano nella preparazione su richiesta per il semplice motivo che Hasnaa aveva vinto già diversi grembiuli. Un atteggiamento pessimo che gli altri compagni avrebbero dovuto rimproverare con maggiore fermezza. Clicca qui per il video di presentazione.

Hasnaa Machaar, Bake Off Italia 2019: un grande talento e…

Hasnaa Machaar di Bake Off Italia 2019 è originaria di Casablanca e residente in Campania ha un grande talento che ha avuto modo di dimostrare ed accrescere nel tempo, conquistando anche il pubblico a casa. Lavora come operaia e ha una bambina che è al centro del suo mondo ma ha deciso comunque di buttarsi in questa avventura per dare seguito ad una sua grande passione. Di grande rilievo il suo impegno nel sociale con un’associazione che aiuta ad eliminare le differenze di razza tra le persone. Avendo superato gli imprevisti delle puntate si è dimostrata tenace e forte ma anche molto gentile con i suoi compagni. I giudici non hanno potuto fare a meno di apprezzare le sue doti in cucina e di gustare i dolci squisiti che ogni volta propone. Visto il suo carattere e la sua grande bravura ai fornelli, il pubblico vede assolutamente lei come la vincitrice di questa edizione. La giovane mamma ha dimostrato di essere perfettamente in linea con le aspettative dei giudici e di avere non solo una passione ma la possibilità di trasformare tutto questo in realtà e farne un lavoro. Proprio grazie alla sua piccolina di cui racconta sempre tante storie, Hasnaa ha scoperto la sua passione per i dolci che ha deciso di coltivare, sfidando la sorte e prendendo parte al programma di cooking.

