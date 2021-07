Hateboer all’Inter?/ Calciomercato news, l’olandese è tra i candidati per la corsia

CALCIOMERCATO INTER, GOSENS AL POSTO DI HAKIMI

L’Inter ha da poco ultimato la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain ed è ora alla ricerca di un nuovo terzino destro in questi giorni di calciomercato estivo così da sopperire appunto al vuoto tecnico-tattico lasciato dalla partenza del marocchino. Stando alle indiscrezioni delle scorse ore uno dei profili accostati con maggior insistenza ai milanesi pare essere quello di Hans Hateboer, esterno di proprietà dell’Atalanta con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Valutato circa 18 milioni di euro, il ventisettenne olandese ha garantito ottime prestazioni ai bergamaschi ogni volta che è stato chiamato in causa ma bisognerà vedere se l’Atalanta sarà propensa o meno a lasciarlo partire. I dirigenti interisti si stanno dando da fare per accontentare il nuovo allenatore Simone Inzaghi e le idee non mancano di certo.

CALCIOMERCATO INTER, DIVERSI NOMI IN ELENCO

Lo scorso anno con la maglia dell’Atalanta Hateboer ha segnato 2 reti e firmato 4 assist vincenti per i compagni in 30 presenza complessive tra campionato e coppe fornendo sempre un aiuto prezioso ai bergamaschi di mister Gasperini. Tuttavia quello di Hateboer è soltanto l’ultimo nome finito in orbita interista per questi due mesi di trattative. Non sono infatti da escludere nemmeno le piste che porterebbero Denzel Dumfries dal PSV di Eindhoven, Hector Bellerin dall’Arsenal o Davide Zappacosta dal Chelsea all’Inter considerando pure l’ampia disponibilità economica, oltre 65 milioni di euro, derivata dalla cessione di Hakimi al PSG.

