Hattie Retroage/ “Mai incontrato un uomo che non volesse scopar*i” (Non è la D’Urso)

Chi è Hattie Retroage?

Hattie Retroage è una delle ospiti della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara D’Urso il lunedì sera su Canale 5. La 82enne di New York è pronta a raccontare la sua vita da cougar, ossia di donna che intrattiene rapporti e conoscenze con ragazzi più piccoli della sua età. La ex ballerina, oggi scrittrice e e lifecoach è single dal 1984, ma non ha mai rinunciato al sesso. Dalle pagine del Daily Time la “nonnina” d’america si confessa: “lo faccio anche tre volte a settimana. Ci sono uomini che vogliono donne più anziane. Non ho mai incontrato un uomo che non volesse scoparmi. Dico loro in anticipo che devo incontrarli per capire se c’è chimica. Usciamo per un drink, e se c’è feeling, andiamo nel mio appartamento. Se non c’è ci salutiamo”.

Hattie Retroage: “Gli uomini anziani non riescono a…”

Durante la lunga chiacchierata con il Daily Time, Hattie Retroage ha parlato del motivo che l’ha spinta a decidere di frequentare solo ragazzi più giovani: “gli uomini anziani non riescono a portare le donne all’orgasmo, è un dato di fatto”. Per questo motivo ha deciso di focalizzare la sua attenzione (e le sue mire) sui giovanissimi chiamati toyboy al punto di mettere un annuncio su di un giornale: “cerco ragazzo con meno di 82 anni per una relazione amorosa”. Manco a dirlo in tantissimi hanno risposto al suo annuncio a conferma che una donna matura ha sempre il suo perchè. Lo sa bene la Retroage che ha detto: “ogni donna deve amare ed onorare il proprio corpo e mantenerlo attivo dopo la menopausa, quindi vi do un consiglio: masturbatevi, per l’amor di Dio”, anzi nonostante gli 82 anni ha un consiglio per tutti gli uomini: “ometti, curate il vostro pene, è la vostra forza!”.

Hattie Retroage: “bisogna masturbarsi”

Le confessioni a tinte hot di Hattie Retroage non finiscono qui, visto che la 82 enne di New York ha anche confidato a tutte le donne di “amare ed onorare” il proprio corpo. “Il consiglio è che bisogna masturbarsi. Dovete tenere il motore acceso, che tu lo voglia o meno. Le donne devono donarsi orgasmi, far passare quelle scariche elettriche attraverso il proprio corpo” ha detto la cougar americana che non nasconde di guardare dei film porno e che bisogna complimentarsi con il proprio uomo: “bisogna fare dei complimenti al proprio uomo per farlo sentire virile e fargli uscire il meglio di sé”. Infine parlando del suo corpo di cui si prende cura con tanta piscina, fitness e vitamine ha detto: “preferirei che il mio corpo non avesse le rughe, ma non ho intenzione di farlo diventare un grosso problema. Vedo gente grassa, magra e fatta a modo suo e tutti scopano. È questa la cosa importante”.



