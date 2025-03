Poteva finire in una vera e propria tragedia quanto accaduto nella tarda serata di sabato 22 marzo ad Havering – nell’Essex inglese – con una 50ina di giovani che armati di coltelli e machete hanno fatto irruzione nella scuola elementare Elm Park in cui era in corso una festa di compleanno: i feriti – fortunatamente – risultano essere solamente due in modo peraltro lieve; mentre restano aperte le indagini per ricostruire le esatte dinamiche di quanto accaduto ad Havering, le ragioni dietro ad un simile assalto del tutto senza precedenti per la tranquilla contea inglese e – soprattutto – le identità dei 50 assalitori armati di coltello che sono stati dispersi dagli agenti di polizia.

Secondo le primissime ricostruzioni di quanto accaduto ad Havering – raccontate dai genitori dei ragazzi presenti alla festa, ma anche dai residenti dell’area – attorno alle 21:00 di sabato un gruppo di 50 ragazzi in larga parte minorenni ha fatto irruzione alla festa di compleanno che era in corso dentro alla scuola elementare: tra loro molti brandivano coltelli e machete che avrebbero presto rivolto contro i presenti; mentre ovviamente ne è generato un panico che ha portato moltissimi adolescenti a riversarsi in strada urlando per la paura.

I testimoni dell’accoltellamento ad Havering: “Il gruppo di teppisti beveva e inalava gas da dei palloncini”

Dopo aver lanciato l’allarme, le autorità di Havering sono intervenute sulla scena trovandosi davanti al gruppo di 50 aggressori che si sono immediatamente scagliati contro gli stessi agenti: l’unica alternativa è stata quella di disperdere forzatamente il gruppo armato, mentre tre di loro sono stati arrestati sulla scena con l’accusa di “aggressione al personale di soccorso” senza che alcun agente risulti essere rimasto ferito; avviando contestualmente un’indagine per risalire alle altre figure coinvolte in quella che poteva essere – ma fortunatamente non lo è stata – una vera e propria carneficina.

Contestualmente, i residenti nei pressi della scuola – testimoni dell’aggressione ad Havering – hanno raccontato di “due ore di caos totale” con “50 o 60 adolescenti” avvistati nei pressim della scuola “che bevevano e inalavano gas dai palloncini” poco prima di “entrare nell’atrio della scuola” dalla quale sarebbero arrivare nell’arco di pochi minuti numerose “urla” dei giovani presenti che in breve “si sono riversati in strada”.