Havertz alla Juventus?/ Calciomercato: sul tedesco anche Lazio e Bayern Monaco!

In vista della prossima sessione di calciomercato estiva, ecco che la dirigenza della Vecchia Signora sta lavorando per consegnare a Sarri un ottimo 11 per la prossima stagione, dove pure ben figureranno alcuni giovani talenti. Ecco che allora non ci sorprender in tal senso il forte interesse della dirigenza per Kai Havertz, alla Juventus magari già questa estate. Il profilo è di grande interesse: trequartista classe 1999, in maglia con il Bayer Leverkusen (in scadenza di contratto per il 2022) e certo giovane di grande prospettiva ma pure capace di numeri importanti per la stagione corrente. Lo stesso Havertz fino ad ora ha messo a tabella ben 34 presenze e 2925 minuti di gioco, offrendo nel contempo alle aspirine 8 assist vincenti e 10 gol.

HAVERTZ ALLA JUVENTUS? CONCORRENZA DI LAZIO E BAYERN

Considerato il talento, la fisicità importante e ovviamente prestazioni e carta d’identità, capiamo bene perché la Juventus abbia messo nel mirino Kai Havertz: pure però non è la sola. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal portale calciomercato.com, oltre alla Juventus vi sarebbe anche la Lazio sulle tracce del giovanissimo tedesco, specie se Milinkovic Savic lascerà la capitale a breve. Ma non solo: anche il Bayern Monaco sarebbe in pressing sul giocatore e il club bavarese pure sarebbe disposto a investire cifre importanti per Kai Havertz. Il giocatore però pare non gradire la destinazione biancorossa: in ogni caso per convincere il Bayer Leverkusen a lasciarlo andare ci vorrebbero cifre intorno ai 100 milioni di euro. Chissà che accadrà dunque questa estate.



