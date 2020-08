Hawaii Five 0 10/ Anticipazioni 30 agosto: Cullen è morto, chi è l’assassino?

HAWAII FIVE 0 10, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 30 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 10 in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo “La super spia“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: negli anni Ottanta, un aereo precipita in mare con migliaia di passeggeri a bordo. Nel presente, un gruppo di sommozzatori ritrova il relitto e un uomo al suo interno. Intanto, Quinn (Katrina Law) affronta Cullen (Rob Morrow) riguardo alla bomba piazzata a casa di McGarrett (Alex O’Laughlin) e lo informa che da quel momento in poi verrà sorvegliato a vista.

Poco dopo, Cullen si mette in contatto con qualcuno e fissa un incontro: McGarrett e Quinn lo seguono. Noleani (Kimee Balmilero) invece si occupa dell’autopsia dell’uomo ritrovato nel relitto: l’arma del delitto è usata da subacquei per uccidere gli squali. La squadra sospetta che l’assassino fosse il partner della vittima. Adam (Ian Anthony Dale) scopre che la barca dell’uomo è stata data alla fiamme e ha usato il suo telefono subito dopo il delitto. Mentre McGarrett e Quinn assistono all’incontro fra Cullen e uno sconosciuto, Grover (Chi McBride) e Tani (Meaghan Rath) incontrano Ennis (Cullen Douglas), il fratello di una delle vittime del volo 912. Ennis è convinto che l’uomo ucciso cercasse risposte sul disastro aereo e che sia voluto intervenire prima del recupero del relitto per impedire che il governo insabbiasse la verità. Junior (Beulah Koale) trova conferma in altri dettagli sulla vittima, a partire dal fatto che avesse assoldato qualcuno per recuperare la scatola nera dell’aereo.

I sospetti si dirigono verso Pollock (Stephen Full), che ha fatto diversi tentativi per far riemergere il relitto. Nel frattempo, Quinn e McGarrett scoprono che il complice di Cullen sta recuperando un forte quantitativo di soldi da un barile nascosto nella giungla. La squadra invece realizza che chi ha ucciso la vittima era alla ricerca di qualcosa che uno dei passeggeri aveva nascosto sotto ad uno dei sedili. Gli indizi si concentrano su alcuni gioielli da 4 milioni di dollari contenuti in una cassaforte: il sospettato principale è Ennis. La squadra pensa che un dei due sub assoldati lo stia ricattando, ma Ennis non si trova. Adam conclude poi che il complice è Sara Brown (Allison Caetano), dato che lavorava da molti anni con la vittima.

In quel momento, Ennis consegna i soldi alla Brown e riceve i gioielli. Quando l’uomo estrae la pistola, Sarah lo colpisce per prima e poi fugge prima dell’arrivo del team. Tani però riesce a inseguirla fino al porto, dove le due ingaggiano una lotta in acqua che si conclude con l’arresto della donna. McGarrett invece consegna un distintivo a Quinn: fin dal loro primo incontro ha intuito che potrebbe essere utile alla squadra. Il Sergente però viene arrestato poco dopo dai militari con l’accusa di riciclaggio di denaro.

HAWAII FIVE 0 10, ANTICIPAZIONI DEL 30 AGOSTO 2020

EPISODIO 4, “LA SUPER SPIA” – McGarrett indaga sulla morte di Cullen: deciso a vendicarsi, il leader della squadra non è mai riuscito ad affrontarlo perchè l’uomo è stato ucciso prima del suo arrivo. Si scopre che Cullen stava ripulendo i soldi per diversi clienti e che quindi uno di questi potrebbe averlo fatto fuori. Intanto, il team si occupa anche di un altro caso. Un’adolescente è scomparsa dopo che un testimone ha visto un furgone bianco aggirarsi nella sua zona. Il mezzo viene ritrovato poco dopo: tutti gli uomini al suo internos ono stati uccisi. La sospettata principale diventa quindi Yumi Chuma, ricercata in tutto il mondo per spionaggio a causa del suo lavoro per la Corea del Nord. Intanto, McGarrett riesce a far scagionare Quinn dalle accuse inventate per colpirla.

