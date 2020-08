Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni 31 agosto: il ritorno improvviso di Bergan

HAWAII FIVE-0 10 ANTICIPAZIONI DEL 31 AGOSTO 2020

Nella prima serata di oggi, lunedì 31 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five-0 10 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo “Brividi e mistero“.

EPISODIO 5, “BRIVIDI E MISTERO” – Flippa organizza una festa di Halloween proprio quando Max Bergan ha deciso di ritornare in città dopo un periodo con Medici Senza Frontiere. La squadra però viene chiamata per indagare su un doppio omicidio piuttosto insolito: la prima vittima è un’anziana di nome Edith, proprietaria di casa e uccisa da alcuni ladri che volevano derubare il suo caveau segreto. In realtà all’interno della struttura c’era un’altra persona, che ha ucciso uno dei ladri prima di fuggire. Più tardi, McGarrett e gli altri scoprono che il corpo di una vittima è scomparso dall’obitorio: la vittima è Lana Nakua, una diciottenne scomparsa durante una festa della confraternita e ritrovata priva di vita.

HAWAII FIVE-0 10, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Hawaii Five-0 10: McGarrett (Alex O’Laughlin) continua ad indagare sulla morte di Cullen: chi lo ha ucciso, ha usato una bomba identica a quella piazzata in casa sua. Cullen ripuliva inoltre denaro per diversi clienti pericolosi e l’assassino potrebbe nascondersi fra loro. Intanto, un’adolescente viene rapita e caricata su un furgone bianco che viene ritrovato ore dopo in una zona deserta. All’interno vengono ritrovati solo cadaveri. Intanto, Danny (Scott Caan) convince McGarrett a portare Eddie in un parco per cani in cui viene aggredito da un altro animale. La squadra conclude che un complice dei rapitori abbia ucciso il gruppo e che la ragazza sia fuggita. Anche se non risulta alcuna scomparsa in città, dettaglio molto strano. Grazie a Tani (Meaghan Rath), il team risale alla scuola frequentata dalla ragazza. Grover (Chi McBride) e Adam (Ian Anthony Dale) scoprono il quartiere in cui vive Yumi, la sedicenne rapita. Quando Tani e Quinn (Katrina Law) vanno a parlarle, Adam scopre che è stata Yumi ad uccidere i rapitori. Dopo un breve corpo a corpo, la ragazza riesce a fuggire. Perlustrando il suo appartamento, Quinn trova diversi passaporti, tanti contanti e un’arma all’interno del condotto di aereazione. Yumi infatti non è una teenager, ma una spia che opera da diversi anni per conto della Corea del Nord.

McGarrett conclude che il bersaglio di Yumi è un Generale del Dipartimento della Difesa. La spia è riuscita ad accedere all’account criptato del militare grazie ad un dispositivo informatico. Per riuscire a stanarla, Grover e Adam sono costretti a chiedere l’aiuto di Wright (Joey Lawrence). Il detenuto scopre il luogo da cui si è collegata Yumi, ma McGarrett intuisce che si tratta di un tranello. Conclude infatti che la spia è stata inviata in Paese per far evadere un pericoloso criminale, Jae-Sung (Robert Minjoo Lee). Nonostante l’intervento tempestivo dei militari, Yumi riesce ad uccidere tutta la squadra e arrivare al disertore. L’arrivo della Five 0 però complica tutto e Yumi è costretta a prendere Jae-Sung in ostaggio. Grazie alle informazioni in suo possesso, la spia riesce ad ottenere un accordo per raggiungere l’aeroporto. McGarrett in realtà vuole fermarla e neutralizzare la minaccia. Intanto, Sung cerca di convincere Yumi a non consegnarlo al regime. Poi blocca l’auto e tenta la fuga, dando modo a Tani di fermare la spia con un unico colpo di pistola. Grazie a Wright, la squadra riesce anche a fermare la pubblicazione delle informazioni sensibili della Sicurezza Nazionale. Dopo aver recuperato Eddie dall’ambulatorio, McGarrett decide di chiedere alla dottoressa Okino (Presilah Nunez) di uscire insieme per una cena.

