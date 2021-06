Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni episodio 14 giugno: Ringraziamento con delitto

Hawaii Five-0 10, anticipazioni episodio oggi, 14 giugno

Ringraziamento con delitto, questo è il titolo dell’episodio di Hawaii Five-0 10 in onda oggi, 14 giugno, a partire dalle 21.20 circa. L’episodio è il numero nove della nona stagione della serie fiore all’occhiello del periodo estivo della seconda rai che spesso cerca di districarsi tra caldo e crimini da risolvere. Ma cosa succederà questa sera? Il titolo già la dice lunga su quello che vedremo quando il Ringraziamento arriverà portando con se un delitto. Adam era nei guai. Era nel suo appartamento con la sua ragazza Tamiko quando due uomini hanno fatto irruzione e l’hanno afferrata, lui ha cercato di respingerli finendo con l’uccidere uno di loro mentre l’altro è scappato con Tamiko. Il padre di Tamiko ha persino ricevuto la richiesta di riscatto in seguito con l’avvertimento di non rivolgersi alle autorità per chiedere aiuto, ma chi l’ha presa e perché?

Prende il via da qui Hawaii Five-0 10 con una scoperta importante, la famiglia di Tamiko appartiene alla Yakuza. Aveva uomini, armi e mezzi per rintracciare la giovane e per questo il padre non voleva coinvolgere Five-0. Voleva lasciarli fuori dalle indagini e questo valeva anche per Adam che non era gradito nella missione. Il giovane voleva assicurarsi che la fidanzata stesse bene e così ha preso una pausa dal Five-0 per lavorare sul suo caso da solo mentre il resto della sua squadra si stava occupando di un triplo omicidio. La squadra stava indagando sulla morte di tre uomini che sembravano incidenti anche se in realtà si trattava di un omicidio. Le vittime erano tutti uomini sulla quarantina e avevano successo nei loro campi, ma cosa è successo allora?

