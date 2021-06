Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni episodio oggi, 28 giugno: Adam ha mentito?

Hawaii Five-0 10, anticipazioni episodio oggi, 28 giugno

La verità è il titolo dell’episodio di Hawaii Five 0 10 in onda oggi, 28 giugno, su Rai2. La serie tv tornerà alle 21.20 circa con Adam a rischio per via delle sue presunte bugie. Il suo DNA e il suo orologio sono stati rinvenuti sulla scena di un crimine e quindi adesso ha due opzioni: dire la verità o mentire. Forse però c’è una terza vi ovvero quella di dimettersi per non spiegare e dire niente a McGarrett che voleva solo avere la possibilità di aiutare il suo amico, quindi si è rivolto a Danny. Danny è stato quello che ha offerto ad Adam il distintivo e adesso dovrà essere lui quello che dovrà aiutarlo mentre la squadra si impegnerà in un nuovo caso, l’esplosione di un piccolo aereo. L’aereo apparteneva alla Oahu Sunrise Tours ed esploderà nel bel mezzo di un tour inizialmente si penserà ad una bomba, ma sarà proprio così?

Adam ha mentito?

Prende il via da qui il momento episodio di Hawaii Five 0 10 in onda oggi su Rai2 quando la registrazione del volo mostrerà che non c’era alcun avviso di un guasto al motore e verrà a galla che l’aereo era stato ispezionato pochi giorni prima dell’esplosione, e allora cosa è successo? Toccherà a Junior scoprire la vera causa dell’esplosione quando troverà pezzo del velivolo colpito da un lanciarazzi. Sembra che qualcuno abbia sparato all’aereo in aria e quindi toccherà al team Five-0 scoprire chi c’era dietro. Intanto, Adam si unisce a Tamiko e a lei dirà di aver lasciato il lavoro e perché. Intanto la squadra cercherà qualcuno che ha brutalmente ucciso sette persone, una delle vittime era il vero obiettivo oppure no?

