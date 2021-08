Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni finale di stagione oggi 31 agosto: Hawaii Five-0 11 ci sarà?

Hawaii Five-0 10, anticipazioni ultimi episodi oggi, 31 agosto

Il finale di Hawaii Five-0 10 andrà in scena oggi, 31 agosto, su Rai2, con ben tre episodi, gli ultimi. La serie volge al termine portando sullo schermo rivelazioni e casi da risolvere dopo la frenetica serata di ieri sera per un totale di due giorni di fuoco, è proprio il caso di dirlo, per i fan. Ad aprire le danze sarà l’episodio dal titolo Ricordi in cui ad attirare l’attenzione della squadra e di Steve sarà un furto finito male ovvero con l’omicidio di un turista di Chicago, Greg Dean. I rapinatori hanno portato via la sua auto e a quanto pare presto verrà a galla il fatto che c’è uno schema ben preciso che vede come vittime proprio i turisti della città. Le cose sono diverse in questo caso visto che le indagini scavano nella vita della vittima che si rivela essere un contrabbandiere che stava trasportando una partita di diamanti, il vero obiettivo era quello quindi? Tani aiuta Gerard Hirsch a dimostrare l’innocenza dello zio, ma cosa è successo 40 anni fa?

A chiudere la serata in compagnia del finale di Hawaii Five-0 10 ci pensano gli ultimi due episodi dal titolo, rispettivamente, Messaggio in codice e Aloha in cui la serie continuerà a raccontare dell’avvocato inglese, Claypool (Tony Armatrading), che si è messo in contatto con McGarrett e che adesso arriva alle Hawaii per incontrare Steve e consegnargli quello che Doris gli ha lasciato ovvero una lettera con dei codici. La squadra intanto deve occuparsi di un’intrusione domestica che non è finita in tragedia grazie all’intervento di un uomo misterioso che si rivela essere un sergente maggiore dei Marine che adesso ha una nuova identità e si nasconde dal suo passato, Lincoln Cole.

Sarà lui ad aiutare Steve a decifrare il messaggio di Doris? L’episodio finale sarà anche l’ultimo della serie che la rete ha deciso di non rinnovare, tutti avranno quello che cercano in questi ultimi minuti?

