Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni oggi 19 luglio: un trauma per Eddie…

Hawaii Five-0 10, anticipazioni episodio oggi, 19 luglio

Passaggio fatale, questo è il titolo dell’episodio di Hawaii Five-0 in onda oggi, 19 luglio, su Rai2 eccezionalmente oseremo dire. La serie infatti chiude i battenti oggi per andare in vacanza fino al prossimo 9 agosto quando tornerà in coppia con NCIS New Orleans 6 salvo cambiamenti. Il pubblico è quindi destinato a rimanere con la bocca aperta fino a quando la serie non tornerà in onda con i nuovi episodi il mese prossimo ma, prima, l’appuntamento è fissato con i nostri agenti alle prese con casi da risolvere e vita privata da gestire. Le prime anticipazioni rivelano che Danny incontra una donna in un bar e si lascia subito travolgere da lei ma il dolore è presto dietro l’angolo visto che proprio mentre i due stavano andando a casa rimangono vittime di un terribile incidente in cui lei rischia di perdere la vita.

Eddie è alle prese con un trauma, ma quale?

Nel frattempo, nel nuovo episodio di Hawaii Five-0 10, Steve, Tani e Quinn sono alle prese con Eddie, colpito da un attacco di stress post traumatico. McGarrett ha arruolato la sua squadra per aiutarlo a capire cosa è successo in passato e nessuno di loro ha preso in considerazione l’idea di contattare Danny perché si stava prendendo del tempo libero dal lavoro e quindi è stato un po’ messo da parte. Intanto, la sua nuova amica è rimasta gravemente ferito nell’incidente perché colpita alla schiena da qualcosa che è passato attraverso il suo sedile e adesso era immobilizzata. Infine, Adam si presenta a casa di Steve, cosa vuole da lui? Il resto lo scopriremo oggi, 19 luglio, nel prime time di Rai2 nel singolo episodio in onda questa sera.

