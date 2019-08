HAWAII FIVE 0 8 / Anticipazioni 19 agosto 2019: Adam nel mirino della sorella?

HAWAII FIVE 0 8, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 19 agosto 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv Hawaii Five 0 8, in prima tv. Saranno il 19° e il 20°, dal titolo “Scheletri nell’armadio” e “La tomba del re“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Adam (Ian Anthony Dale) decide di aiutare Jessie (Christine Ko) a rubare alcune bombole di gas cloro, un caso collegato con Hideki (Aaron Yoo). In base alle informazioni, sembra che il boss orientale abbia bisogno del materiale per produrre delle anfetamine. Qualcosa però va storto: una bombola cade e diversi uomini vengono esposti al veleno. Grover (Chi McBride) nota inoltre che dei bomboloni mancano all’appello e si teme il peggio. Danny (Scott Caan) invece teme di aver inalato il gas durante le indagini e cerca di avere qualche certezza dal CDC sul fatto che la scena del crimine sia davvero sicura. Le indagini si concentrano poi sul marito di una donna malata di cancro: Tani (Meaghan Rath) inizia a credere che la minaccia di attacco con il cloro sia legato a motivi di soldi. Intanto, Jerry (Jorge Garcia) intuisce che i criminali potrebbero diffondere il cloro tramite il sistema di ventilazione di alcuni edifici chiave. A caso finito, Adam inizia a sospettare che Jessie stia facendo il doppio gioco e scopre che ha una relazione con Kazuya Nemoto (Desmond Chiam), uno degli uomini di Hideki. Poco dopo, i federali arrestano Adam.

McGarrett (Alex O’Loughlin) si attiva per scoprire chi stia cercando di incastrare Adam per l’omicidio di Hideki. I suoi sospetti ricadono subito su Jessie: potrebbe averlo tradito per via della sua storia con Namoto. Intanto, Tani e Junior hanno un piccolo litigio fra innamorati in base ad una lite fra due cittadini. Danny invece aiuta Brooke (Joanna Christie) in seguito alla morte del suo ex violento. Nel passato, Danny soccorre Brooke in seguito all’ennesimo litigio e organizza una trappola per spingere Ray (Daniel Kaemon) a picchiarlo, per farlo arrestare. Nel presente, la donna è indecisa su cosa fare con le ceneri del suo ex. In seguito al ritrovamento del corpo di Namoto, McGarrett arresta Jessie mentre cerca di darsi alla fuga. La ragazza però afferma che Namoto si era barricato in un cantiere che quella mattina ha trovato pieno di sangue. Individuato il container già prelevato dai criminali, McGarrett interviene solo quando il mezzo è già stato ripulito. Mentre Junior viene colpito con lo spray da una vecchietta, McGarrett riesce a convincere i federali a liberare Adam per assenza di prove. Gli rivela poi che il DNA ritrovato sul corpo di Hideki è legato al suo: ha una sorellastra.

HAWAII FIVE O 8 ANTICIPAZIONI DEL 19 AGOSTO 2019

EPISODIO 19, “SCHELETRI NELL’ARMADIO” – Il padre di Steve, John McGarrett rivela alla squadra dove ha nascosto i corpi di diverse persone uccise negli anni Settanta e Ottanta. Adam invece riesce a risalire all’identità della sorellastra, che tuttavia lo minaccia. Vuole che le consegni 20 milioni di dollari per garantirgli che Kono, Chin, Sara e Abby non correranno alcun pericolo. Intanto, Danny e il resto della squadra vengono messi a dura prova negli uffici del Dipartimento, colpiti da una sparatoria che li spingerà verso un duello di fuoco.

EPISODIO 20, “LA TOMBA DEL RE” – L’ex tenente Catherine Rollins, ex membro della squadra, ritorna alle Hawaii per chiedere l’aiuto della squadra. La CIA infatti è alla ricerca di un sospetto terrorista che sta costruendo delle bombe con l’uranio che la Marina americana ha lasciato incustodito in un ex bunker militare. Nel frattempo, Jessie ruba i 20 milioni di dollari di Adam e subito dopo viene uccisa. Adam decide quindi di chiudere la task force e di ritornare da Kono. Junior invece si ferisce durante una corsa, mentre McGarrett scopre che qualcuno ha ucciso Noriko, la sorellastra di Adam.



