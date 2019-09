HAWAII FIVE 0 8/ Anticipazioni 8 settembre: finale e premiere della nona stagione

HAWAII FIVE 0 8, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 8 settembre 2019, andranno in onda tre nuovi episodi della serie tv Hawaii Five 0 8, in prima tv. Saranno il 25° dell’ottava stagione, dal titolo “Atto ostile“, e i primi due della nona stagione, dal titolo “Cocoon” e “L’uomo che cadde dal cielo“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tommy Boyle muore di fronte all’agopunturista più rinomata di Chinatown, Mei Lin (Karen Huie), uccisa in quanto testimone scomoda. La figlia della donna, Cammy (Cindy Chu), riesce però a fuggire e fa perdere le sue tracce, mentre Steve (Alex O’Loughlin) sospetta che la morte di Boyle non sia un suicidio, ma che nasconda una vendetta per via dell’attività di mafioso svolta in passato. Decide quindi di parlare con Conor (Bryce McBratnie), il figlio di Boyle, esclude però un regolamento di conti. Poco dopo, Steve scopre che Cammy ha contattato Junior in seguito all’omicidio per chiedere il suo aiuto. I due hanno frequentato la stessa scuola ed è preoccupato, mentre la squadra riceve la conferma che Boyle sia stato ucciso. Steve decide quindi di chiedere informazioni ad un altro boss, Jin Leung (James Hong), che in cambio richiede che Danny (Scott Caan) faccia un incontro di Kung-fu con il nipote. Intanto, Lou (Chi McBride) scopre che Conor è in affari con un altro uomo e che ha ucciso il padre per motivi economici. Nonostante una sparatoria pericolosa, Junior riesce a rintracciare Cammy e portarla in salvo.

Junior si prepara a lasciare la casa di McGarrett e acquistare un appartamento tutto per sè, ma scompare all’improvviso. Mentre Lou indaga sul ritrovamento di due quadri rubati dai Nazisti, Junior rivela a Steve che il suo ex capo lo ha reclutato per una missione top secret in Nigeria. Ha scoperto che inoltre il bersaglio potrebbe tenente in ostaggio Joe White (Terry O’Quinn), un ex dei Navy Seal e mentore storico di Steve. Quest’ultimo decide quindi di partire per la base, ma deve prima convincere il Comandante Parks (Philip Anthony-Rodriguez) a farlo partire con la sua squadra. Nel frattempo, Hirsch (Willie Garson) si mette nei guai nel tentativo di risolvere il caso di furto. Nel passato, Steve rimane gravemente ferito in missione e Joe decide di portarlo sulle spalle per salvarlo. Nel presente, McGarrett trova White rinchiuso da mesi in una cella ed entrambi, oltre a Junior, rimangono intrappolati in un tunnel. Riescono a fuggire per un pelo, mentre Lou sfrutta delle prove trovate da Hirsch per incastrare i ladri. A fine caso, Tani (Meaghan Rath) trova una pistola a casa di Adam (Ian Anthony Dale) che potrebbe essere stata usata per uccidere la sua sorellastra.

HAWAII FIVE 0 8, ANTICIPAZIONI DELL’8 SETTEMBRE 2019

EPISODIO 25, “ATTO OSTILE” – Un sottomarino russo appare al largo di Honolulu e la popolazione entra in agitazione. La squadra viene incaricata di risolvere il mistero. Danny e Steve intanto affidano a Kamekona e Flippa il compito di fare da infiltrati nel loro ristorante, ma le cose non vanno come previsto. Tani invece confida a Junior di avere dei sospetti su Adam: la pistola che ha trovato in casa sua corrisponde a quella usata per uccidere Noriko.

EPISODIO 1, “COCOON” – Un amico di McGarrett che lavora nella CIA viene ucciso e la squadra sospetta che il delitto sia stato commesso da una talpa, infiltrata all’interno dell’agenzia federale. Seguendo il suo stesso piano, Steve decide di farsi catturare pur di trovare la spia. Intanto, Tani lotta contro se stessa: deve dire la verità a McGarrett riguardo ai sospetti su Adam?

EPISODIO 2, L’UOMO CHE CADDE DAL CIELO” – La squadra indaga sulla scomparsa di un turista e di un Marshal americano, fuggito in aereo durante il volo. Scoprono presto che in realtà una delle vittime è un agente dormiente della Cina e che ha ucciso l’ufficiale. Intanto, Tani chiede un aiuto al suo vecchio istruttore in Accademia: vuole eseguire un esame balistico sulla pistola di Adam. Steve e Danny invece si ritrovano coinvolti negli investimenti di Kamekona, grazie ad un



