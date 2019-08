HAWAII FIVE 0 8 / Anticipazioni del 5 agosto 2019: Adam di nuovo in mano alla yakuza?

HAWAII FIVE 0 8, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 5 agosto 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv Hawaii Five 0 8, in prima tv. Saranno il 15° e il 16°, dal titolo “Attraversando il ponte” e “Caccia al tesoro“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Steve (Alex O’Loughlin) e Tani (Meaghan Rath) si trovano in spiaggia a fare surf nel loro giorno di riposo, mentre Grover (Chi McBride) si trova in auto con suo figlio Will (Chosen Jacobs). I due sono costretti a fermarsi poco dopo a causa di un’auto segnalata: Lou scopre che l’uomo al volante vuole suicidarsi con una pistola. La squadra scopre che Brad Woodward (Devon Sawa) potrebbe aver ucciso la moglie, anche se non c’è alcuna prova che lo dimostri. Mentre Lou cerca di calmarlo, Tani conclude che il suicidio della moglie potrebbe essere stato scatenato da alcuni sms che Brad ha cancellato prima dell’arrivo della Polizia. La situazione si scalda quando il suocero di Brad lo raggiunge armato per vendicarsi, ma McGarrett riesce a fermarlo. Nel passato, Lou entra in crisi in seguito alla morte di un aspirante suicida e medita di togliersi la vita. Nel presente, Tani scopre che sul corpo della vittima c’è il DNA di Brad. Nel passato, Lou decide di non uccidersi quando scopre che Will è in casa. Nel presente, Grover convince Brad ad abbassare la pistola.

A causa di un errore, il ristorante in costruzione di Danny (Scott Caan) e Steve viene colpito dai ladri. La squadra indaga poi sul delitto di un agente sepolto vivo da un ladro di tombe che aveva pizzicato. Intanto, Adam (Ian Anthony Dale) preleva Jessie Nomura (Christine Ko) dal carcere da cui è appena uscita: vuole che diventi la sua informatrice per incastrare un boss della yakuza. La ragazza però si rifiuta di farlo. Secondo Jerry (Jorge Garcia), il killer invece si trovava al cimitero per vendere i cadaveri ai santeros, santoni africani che credono nel potere curativo dei corpi. Mentre Duke (Dennis Chun) indaga sul furto al ristorante, la squadra identifica Nihil Voss (Phillip Phillips) e scopre che il delitto in realtà è legato a dei damanti rimasti in un cadavere. Nel frattempo, Adam corre in ospedale quando trova Koa (Kunal Sharma) in overdose all’interno di un bagno chimico. La Five 0 invece spara a Voss prima che possa fuggire con i diamanti. Duke invece preferisce mentire a McGarrett quando scopre che gli attrezzi del ristorante sono in possesso di una famiglia in difficoltà. Quella sera, Jessie si presenta a casa di Adam e accetta l’incarico.

ANTICIPAZIONI DEL 5 AGOSTO 2019

EPISODIO 15, “ATTRAVERSANDO IL PONTE” – McGarrett e Danny iniziano ad indagare su un caso particolare, legato alla morte di un detective privato. Sembra infatti che la vittima fosse stato incaricato di cercare il colpevole della morte di un suo cliente, ucciso in modo analogo. Intanto, Adam inizia a sfruttare Jessie per un’operazione ad alto rischio. Non sa che le conseguenze potrebbero essere più disastrose del previsto. Danny invece riceve la visita inaspettata dello zio Vito, deciso a trasferirsi in città per qualche tempo per poter aiutare lui a McGarrett a gestire al meglio il ristorante e farlo decollare.

EPISODIO 16, “CACCIA AL TESORO” – Tani e Junior si ritrovano a lavorare sotto copertura: devono fingere di essere dei potenziali genitori solo per infiltrarsi in una scuola privata. All’interno della struttura educativa infatti è appena stato ucciso il Preside e si sospetta che il killer possa far parte dello staff. Nel frattempo, Adam viene catturato e messo in prigionia. La sua vita è in forte pericolo, soprattutto perché verrà costretto a produrre una forte quantità di denaro in modo illegale.



