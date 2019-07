HAWAII FIVE 0 8/ Anticipazioni dell’1 luglio, la serie tv torna con i nuovi episodi

HAWAII FIVE 0 8, ANTICIPAZIONI DELL’1 LUGLIO 2019: LA SERIE TV

Hawaii Five 0 8 ritorna su Rai 2 a distanza di oltre un anno dal suo debutto italiano, nella prima serata di oggi, lunedì 1 luglio 2019. I primi quattro episodi della serie poliziesca sono stati infatti trasmessi nel maggio dell’anno scorso e la rete pubblica riprenderà la trama laddove l’ha lasciata in precedenza. Verranno quindi trasmessi gli episodi 5 e 6, dal titolo “Il sentiero nella foresta” e “Gestire lo stress“. Intanto in America lo show è già giunto al suo nono capitolo e prevede di proseguire la sua corsa ancora a lungo. Che cosa è successo nelle prime puntate? Oltre ai diversi casi che ogni volta impegnano la squadra di McGarrett (Alex O’Loughlin), sappiamo bene che la trama ci regalerà sempre qualche approfondimento in più sui personaggi principali. Per il leader del team e del suo fedele partner Danny (Scott Caan) vuol dire in particolare proseguire con il loro obbiettivo di portare avanti il ristorante locale, dove per tanti anni hanno pranzato con amici e parenti. La squadra inoltre prevede di allargare le sue fila grazie all’arrivo di Tani Rey, l’ex candidata alla Polizia che per McGarrett potrebbe essere un valido aiuto per il resto del gruppo. Peccato che il personaggio interpretato dall’attrice Meaghan Rath non sia poi così sicuro di voler accettare l’incarico. Il destino metterà inoltre sulla strada di McGarrett una nostra vecchia conoscenza, Junior Reigns (Beulah Koale). A quanto pare potrebbe avere una chance di entrare nella task force, ma dovrà prima completare l’Accademia di Polizia. Il ragazzo tra l’altro ama mettersi nei guai, come abbiamo scoperto nella quarta puntata. Per questo McGarrett ha scelto di accoglierlo nella propria casa, dopo aver scoperto che da qualche tempo dormiva in un rifugio per clochard. Da questa sera anche il nostro caro Grover (Chi McBride) finirà sotto ai riflettori. La perdita della moglie ha avuto delle dure conseguenze sulla vita e carriera dello storico poliziotto. Ancora una volta sentiremo parlare infatti di Clay Maxwell (Ike Hanau), l’ex migliore amico di Grover e partner storico sul lavoro. Nonché sospettato dell’omicidio di sua moglie. Abbiamo sentito parlare di lui per la prima volta nel capitolo 6, quando Lou è riuscito ad incastrare il suo socio per aver sottratto diverse centinaia di migliaia di dollari. Nella stagione successiva invece grover ha deciso di testimoniare contro lui a Chicago. Nonostante i dubbi sul suo coinvoltimento nel delitto, Grover non è mai riuscito a dimostrare la sua colpevolezza. Tutto potrebbe cambiare entro breve, grazie all’aiuto di un informatore che potrebbe permettergli di ottenere delle prove schiaccianti. Come sappiamo tra l’altro Grover non è l’unico ad essere ancora in lutto per la morte della sua compagna di vita. Anche Adam (Ian Anthony Dale) attraversa una situazione simile e questa volta dovrà fare i conti con una casa vuota, senza la sua Kono (Grace Park).

EPISODIO 5, “IL SENTIERO NELLA FORESTA” – La squadra è impegnata nella festività di Halloween, ma dovrà anche seguire un caso di omicidio. Tyler Riggins è stato infatti ucciso ed il suo corpo è stato ritrovato a bordo del suo camion. Con l’aiuto di Alicia Brown, il team riuscirà a trovare un collegamento fra il delitto e la morte di Bryon Hansen, grazie ad un modus operandi che sembra puntare dritto fino agli antichi rituali hawaiani. Seguendo le tracce, la squadra riuscirà a risalire fino a Marissa Walker, scoprendo che la donna è la responsabile dei due omicidi e che vuole vendicarsi della sorella. Per portare a termine il suo piano arriverà anche a rapire Lacey, la nipote. Intanto, Grover ha un incontro in carcere con Sebastian Wake, che afferma di avere delle importanti informazioni sulle responsabilità di Maxwell per la morte della moglie.

EPISODIO 6, “GESTIRE LO STRESS” – Steve è ancora sotto stress ed ha un evidente bisogno di aiuto. I suoi amici non lo lasceranno da solo proprio in un momento così delicato ed anzi cercheranno l’aiuto di un consulente esterno che possa sostenere McGarrett, istruendolo sulle pratiche migliori per la gestione dello stress di Steve. Intanto, la squadra indaga su un caso molto particolare. Un uomo affetto di un disturbo della personalità multipla ha scelto di assumere l’identità di un ufficiale della Polizia per commettere indisturbato una serie di omicidi. La malattia del killer rappresenta numerosi problemi, fra cui alcune delle sue identità, un bambino ed un padre protettivo.



