Hawaii Five-0 9/ Anticipazioni 10 agosto: McGarrett in fin di vita? (replica)

HAWAII FIVE-0 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 10 agosto 2020, Rai 2 trasmetterà l’ultimo episodio di Hawaii Five-0 9, in replica. Sarà il 24°, dal titolo “Fine corsa“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana:L’hacker in fuga Aaron Wright (Joey Lawrence) riemerge in un nuovo caso, dopo essersi infiltrato a lungo in un’azienda come esperto informatico. Poco dopo, un gruppo di uomini prende d’assalto gli uffici e piazza dei disturbatori di segnale. Intanto, Percy (Clifton Powell) chiede l’aiuto di Grover (Chi McBride) per scoprire chi gli ha rubato una ricetta dolciaria. Il fratello però crede che non ci sia molto da fare, visto che non potrà dimostrare la paternità della ricetta. Prima di poter andare in ufficio, Tani (Meaghan Rath) si ritrova di fronte Wright con la pistola spianata, ma riesce subito a metterlo fuori combattimento. Visto che in passato le ha salvato la vita, vuole che lo aiuti a proteggerlo dagli assassini. La situazione si complica quando l’hacker rivela che la Sicurezza Nazionale è in pericolo: commetteva atti di guerra per conto della NSA, che porta avanti operazioni clandestine contro gli amici del Paese. Una volta sul posto, McGarrett (Alex O’Laughlin) conclude che l’NSA sta nascondendo a che cosa serve davvero l’ufficio preso d’assalto. Una volta ottenute le prove, McGarrett ferma Flores (José Zúñiga), che la settimana prima ha incontrato il leader iracheno. L’uomo però gli rivela che il Colonnello è in realtà una pedina infiltrata nel sistema e che sta collaborando con la NSA.

Quando la casa protetta di Write viene presa d’assalto, la squadra scopre che chi lo sta cercando sono due sicari albanesi. McGarrett decide di usare l’hacker come esca pur di arrestare i due criminali. Il piano però non va a buon fine e Tani e Junior (Beulah Koale) sono costretti ad avviare una missione pericolosa pe rpoter catturare gli assassini. Con il supporto di McGarrett, la squadra viene coinvolta in una sparatoria accesa con i due sicari, di cui solo uno viene lasciato in vita. La squadra interroga poi Kinross (Howard Bishop), il mandante dei due sicari. McGarrett ha scoperto infatti che l’uomo ha pagato molti soldi ad un agente della NSA che lo stava ricattando. Kinross ha usato inoltre una sua azienda di copertura per recuperare un particolare dispositivo della Sicurezza Nazionale e poi ha assoldato i tre killer. Risolto il caso, Wright accetta di finire in carcere. Nel frattempo, Percy e il fratello continuano a litigare per screzi del passato. Grover però trova alla fine il concorrente che ha rubato le sue ricette e scopre che in realtà i dolci vengono comprati all’ingrosso. E’ stato Flippa (Shawn Mokuahi Garnett) a vendere i dolciumi sotto banco, per recuperare i soldi persi con l’incendio al suo furgone. Flippa però rivela di aver fatto tutto per testare il mercato e propone a Percy di avviare un’attività all’ingrosso insieme. Quel pomeriggio, Junior ascolta la nuova udienza a carico di Jueva, l’uomo che ha ucciso la sorella perchè sotto effetto di alcool e droga. Dopo aver pensato di chiedere che non gli venisse concessa la condizionale, Junior decide di cambiare idea e accettare la redenzione del detenuto.

HAWAII FIVE-0 9 ANTICIPAZIONI DEL 10 AGOSTO 2020

EPISODIO 24, “FINE CORSA” – Junior continua ad occuparsi delle conseguenze di quanto accaduto con il ragazzo che ha ucciso sua sorella Maya. In questo episodio di Hawaii Five-0 9 sarà compito suo informar eil resto della famiglia che il detenuto ha ottenuto la libertà vigilata e che lo considera personalmente riabilitato. Il suo impegno però deve essere dirottato anche verso una nuova caccia all’uomo, che riguarda ancora una volta Aaron Wright. L’hacker è di nuovo nei guai per aver ucciso il suo sponsor della NSA: gli agenti seguono la pista di un hacker morto, a cui Wright aveva chiesto di scaricare qualche file protetto per un accordo vantaggioso. Intanto, Adam ritorna da Tamiko, segnale che con Kono sia ormai finita del tutto. McGarrett invece riceve la visita della moglie di Omar Hassan, che a sorpresa gli spara con una pistola stampata in 3D.



