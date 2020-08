Hawaii Five 0 9/ Anticipazioni 2 agosto: Adam ritorna nella Yakuza?

HAWAII FIVE 0 9, LA TRAMA

Nella prima serata di oggi, domenica 2 agosto 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Hawaii Five 0 9 in prima Tv assoluta. Sarà il 22°, dal titolo “Mentori e allievi“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: McGarrett (Alex O’Loughlin) e Danny (Scott Caan) scoprono che una gattara di loro conoscenza è morta e che ha incluso anche loro nel suo testamento. Danny fantastica su un’eredità milionaria, mentre il socio cerca di ridimensionare tutto. Poco dopo, scoprono che anche Ricky è stato convocato per lo stesso motivo. Il notaio però infrange i sogni di tutti: Agnes ha lasciato i suoi averi ad un’associazione benefica. Danny e McGarrett invece ricevono la sua collezione di statuette feline, mentre Ricky viene nominato tutore legale dell’amato gatto della defunta. Intanto, Adam (Ian Anthony Dale) rivela a Grover (Chi McBride) di essere sul punto di superare tutto ciò che gli è accaduto negli ultimi tempi.

L’amico però teme che stia reprimendo ciò che prova e che finisca per darsi la colpa. La conversazione però viene interrotta dall’arrivo di un nuovo caso: un uomo è stato rinchiuso in un forno crematorio e dato alle fiamme mentre era ancora vivo. Anche se con estrema difficoltà, la squadra scopre l’identità della vittima, un ex poliziotto di nome Samson e diventato poi investigatore privato. La vittima poi era solita occuparsi di casi pericolosi e McGarrett decide di partire proprio dai suoi clienti per risolvere il mistero. Nel frattempo, Tani (Meaghan Rath) chiede a Junior (Beulah Koale) di accompagnarla ad un matrimonio, anche se sottolinea di non avere secondi fini. La perlustrazione della casa di Samson rivela invece che qualcuno lo ha derubato di tutti i suoi effetti personali. Jerry (Jorge Ortega) risale fino a Manoa (Thomas Blake Jr.), trovato mentre tiene in ostaggio un uomo.

Manoa lo ha accusato di essere andato a letto con sua moglie e il sospettato ammette tutto, ma non di aver ucciso Samson. Anzi, ha ingaggiato l’investigatore proprio per scoprire la verità sui tradimenti della moglie. Analizzando il portatile della vittima, si scopre che l’assassino ha usato l’account di Sampson per entrare in contatto con Daniel Nettles (David Shatraw). 24 anni prima, l’uomo è finito fra i sospetti per la scomparsa della figlia di pochi anni. McGarrett conclude che la ragazza sia ancora viva e che abiti sull’isola da diverso tempo con il suo rapitore. Per questo Samson è stato ucciso: aveva scoperto la verità. Jerry trova così il nome di Wade Henderson (David Lee Smith), un nome che Jesse Stone ha adottato per la sua nuova vita. La squadra riesce a trovarlo in compagnia di Nettles, preso in ostaggio. Per risolvere il caso, gli agenti sono costretti a chiedere l’aiuto di Emily, ovvero la figlia di Daniel. L’uomo però decide di uccidersi prima che McGarrett e gli altri entrino in casa.

HAWAII FIVE 0 9, ANTICIPAZIONI DEL 2 AGOSTO 2020

EPISODIO 22, “MENTORI E ALLIEVI” – Una sposa in fuga si presenta al Quartier Generale: Tamiko è un’amica di Adam e vuole vederlo prima di fare il grande passo. Il padre infatti l’ha convinta ad incontrare Kevin, di cui si è innamorata perdutamente. Poi però ha scoperto che collabora con i federali e che intende incastrare suo padre, il leader della Yakuza. Il giorno prima delle nozze, il genitore ha chiesto un incontro con Kevin e quest’ultimo è scomparso nel nulla. Tamiko chiede quindi ad Adam di indagare sulla cosa e di scoprire se Kevin sia stato ucciso come teme. Masuda però rivela alla squadra di aver saputo del doppio gioco del futuro genero e di avergli offerto 5 milioni di dollari per la sua nuova vita con Tamiko. Si trattava infatti di un piano per assicurare alla figlia un matrimonio felice, lontana dall’isola.



