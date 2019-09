HAWAII FIVE-0 9/ Anticipazioni 22 settembre 2019: tutta la verità su Adam?

HAWAII FIVE-o 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 22 settembre 2019, andranno in onda due nuovi episodi della serie tv Hawaii Five-0 9, in prima tv. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “Il racconto di Jerry” e “Amicizia“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in una giornata più calda del previsto, una donna in arresto crea una trappola per uccidere i due poliziotti che la stanno scortando. Steve (Scott Caan) e McGarrett (Alex O’Loughlin) indagano su Tracy Benson (Tara Macken) per riuscire a catturarla. La donna ha ucciso inoltre anche un altro uomo, solo per rubargli la moto. La cosa più strana è che la Benson era stata arrestata solo per un’aggressione al padrone di casa. Si scopre però che il nome stia usando un nome falso, rubato ad una persona morta. Intanto, Tani (Meaghan Rath) e Junior (Beulah Koale) fermano un uomo prima che spari ad un gruppo di ragazzi che hanno usato la sua piscina senza permesso. Identificata Tracy come Allison Ross, si scopre che si tratta di una rapinatrice a cui è stato rubato l’ultimo bottino. A causa di un guasto al condizionatore, un tecnico ha trovato il borsone con i soldi e l’ha derubata. L’uomo viene rintracciato ancora vivo, ma Tracy muore durante la fuga a causa del caldo.

Junior viene incaricato di riportare a casa il corpo di un Sergente. Durante una fuga, un commerciante abusivo di sabbia si disfa dell’ultimo carico, non sapendo che all’interno c’è un cadavere. Secondo il metodo legale, il corpo è rimasto incatenato a lungo sul fondale del mare. Individuato il colpevole, Steve lo segue fino all’interno di un macchinario pericoloso, che Danny accende per sbaglio. Lo spegne subito dopo riuscendo ad evitare ad entrambi una brutta fine. Nel frattempo, Jerry (Jorge Garcia) confessa a Junior di non essersi arruolato per mancanza di coraggio. Dragando l’oceano, Steve trova i piedi mancanti della vittima ed anche un altro paio. Trovata la seconda vittima, si scopre che entrambe avevano lo stesso nome. Steve e Danny risalgono così fino al marito di una delle due donne, colpevole di aver assunto un sicario. Quest’ultimo tuttavia ha ucciso anche l’omonima, a causa di uno scambio di persona. Intanto, Junior scopre che il Sergente lo ha scelto per l’ultimo viaggio dopo essersi arruolato grazie ad un suo discorso in Accademia.

ANTICIPAZIONI DEL 22 SETTEMBRE 2019

EPISODIO 5, “IL RACCONTO DI JERRY” – Durante l’estate dell’82, Jerry diventa testimone di un omicidio. Al suo ritorno nello stesso campo, nel presente, decide di iniziare a cercare il cadavere della vittima. Una donna scopre poi che la figlia ha disegnato la scena del crimine alcuni giorni prima: Katie riferisce però che è stata l’amica Molly a fare il disegno. Dopo aver preso un abbaglio su alcune ossa, Jerry inizia a credere che il colpevole del delitto sia un serial killer a piede libero. Le sue ricerche portano poi al ritrovamento del corpo, ma è costretto a fuggire perchè qualcuno lo sta inseguendo. Si tratta di Ax Man, il pericoloso serial killer che sta cercando. Intanto, il Capitano Keo informa Tani che la pistola di Adam corrisponde all’arma che ha ucciso Noriko.

EPISODIO 6, “AMICIZIA” – McGarrett inizia ad indagare sulla morte di un amico. L’ex SEAL è stato ucciso mentre si trovava a bordo di una portaerei e l’unico sopravvissuto è un bambino. Il piccolo diventa quindi il principale testimone di quanto accaduto. La situazione però precipita e Steve viene arrestato dai piani alti del governo, a causa della sua decisione di oltrepassare alcuni confini. Che cosa nasconde davvero l’omicidio del militare e chi ha intenzione di insabbiare tutto? Nel frattempo, Adam ritorna in città e non porta belle notizie con sè. Sembra che il suo matrimonio non stia andando bene come sembrava.



