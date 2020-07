Hawaii Five 0 9/ Anticipazioni 23 luglio: Junior a caccia di una serial killer

HAWAII FIVE 0 9, LA TRAMA

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, giovedì 23 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 9 in prima Tv assoluta. Sarà il ventesimo, dal titolo “Storia di una calibro 38“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: quattro uomini a cavallo uccidono Daniel Kekaula dopo averlo torturato e trascinato. Indagando sulla vita della vittima, la squadra si mette a caccia di possibili indizi. Quinn invece si unisce ad Adam, che ha scelto di prendersi un po’ di tempo libero per schiarirsi le idee. Le cose con McGarrett non vanno bene e i due hanno bisogno di chiarire: il capo è arrabbiato con Adam e gli ha chiesto di non tornare a lavorare nella squadra fino a che non avesse ammesso i suoi errori. Quinn è ancora l’unica a trattarlo come sempre: i due si concedonoun po’ di surf, quando lei riceve una richiesta d’aiuto da parte di Olivia. Un’adolescenza senza genitori a prendersi cura di lei: Quinn decide di assicurarsi che vada a scuola.

Nel frattempo, la squadra scopre che Daniel aveva molti debiti e che doveva soldi un po’ a tutti. Prima di morire, era alla ricerca di un prestito e qualcuno finalmente sembrava averlo accontentato. Daniel ha messo a frutto i soldi ricevuti, ha comprato attrezzature e assunto braccianti per trasformare il suo ranch in una fattoria in grado di generare profitti seri. Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, Daniel aveva cambiato idea: aveva licenziato tutti. Secondo gli agenti, poteva aver trovato qualcosa nella sua proprietà. Grazie agli scavi, Grover trova delle ossa che secondo le analisi hanno fra i 130 e i 140 anni, di un uomo ed una donna, forse i vecchi proprietari del ranch. I resti dimostrano che la coppia è stata uccisa: Daniel avrebbe dovuto consegnare i corpi al Dipartimento di Stato, ma pensava che significassero qualcosa. La squadra decide quindi di chiedere a Kip Ho’okano, l’unico membro sopravvissuto della famiglia.

L’uomo li informa che secondo una vecchia leggenda, Abel eil migliore amico Buddy avevano vinto alcune monete d’oro durante la guerra civile e che grazie a queste avevano comprato i due ranch vicini. La brama di denaro però aveva convinto Buddy ad uccidere la moglie di Abel, spingendo quest’ultimo a tornare sulla terraferma. Nonostante siano trascorsi tanti anni, sembra che fra le due famiglie non corra ancora buon sangue.

La squadra si concentra quindi sui Makoi e una volta al ranch, McGarrett e Danny si lanciano all’inseguimento di due uomini, trovati con l’oro della leggenda. Intanto, Quinn dà la caccia all’ex marito Jake, il padre di Olivia e dedicto al gioco. Una volta rintracciato, Quinn decide di arrestarlo con la scusa di gioco d’azzardo illegale.

HAWAII FIVE 0 9, ANTICIPAZIONI DEL 23 LUGLIO 2020

EPISODIO 20, “STORIA DI UNA CALIBRO 38” – Hilo chiede aiuto all’amico Junior, dopo essere caduto in disgrazia. L’uomo si trovava in un rifugio che era solito non usare e gli confessa di aver fatto qualcosa di terribile con un altro amico: avevano bisogno di soldi per la droga e hanno deciso di fare un accordo online per vendere una pistola. I due però hanno scoperto che l’acquirente era un’adolescente, che alla fine ha offerto il doppio dei soldi richiesti. La squadra inizia quindi a temere che la ragazza possa prendere di mira una delle scuole della città, ma il caso viene presto collegato ad un omicidio. Michael Carrigan non aveva alcun nemico, ma sulla scena del crimine viene ritrovato DNA femminile. In seguito si scopre che l’arma del delitto è la pistola venduta da Hilo.



